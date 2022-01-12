Manchester City’nin yıldız oyuncusu Phil Foden’ın, 10 yaşındayken şu anda Adana Demirspor formasını giyen Mario Balotelli için söylediği sözler ortaya çıktı.

Foden; özellikle bu sezonki formuyla Premier Lig’de 53 puanla liderliğini sürdüren City’de, Guardiola’nın en etkili hücum silahlarından birisi.

Performansının artmasıyla medyanın ilgi odağında olan İngiliz oyuncu, geçmişte ve günümüzde verdiği demeçlerle gündemde olmayı başarıyor.

İngiliz yıldız, 10 yaşındayken Balotelli’nin harika bir futbolcu olduğunu belirtirken sahadaki hareketlerinin iyi olmadığını da eklemeyi ihmal etmiyor.

Ne söylendi?

Daily Mail’de yer alan habere göre, City’nin altyapısında yetişen ve 2017 yılında A takıma yükselen Phil Foden'ın 10 yaşınındayken verdiği görüntüler gündem oldu.

Yayımlanan videoda Foden, bir muhabirin Balotelli ile ilgili soruya şu şekilde cevap verdi:

"O harika bir futbolcu, ama sahadaki hareketleri iyi değil.”

10 year old @PhilFoden giving his thoughts on then Man City player Mario Balotelli 🇮🇹 pic.twitter.com/U4DiczOK4J — S Nerazzurro (@SaifNerazzurro) January 11, 2022

Foden’ın, 10 yıl önceki videosu pek çok kişi tarafından ilgi gördü.

Balotelli’nin, City performansı nasıldı?

2010 yılında Manchester City’den ayrılan Balotelli, İngiliz ekibindeki perfromansıyla beklentilerin uzağında kaldı.

Manchester ekibinde 80 maçta görev yapan İtalyan golcü, 30 gol atarken 7 asist yaptı.

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor’da oynayan Mario Balotelli, şu ana kadar 20 resmi maçta yer alırken 8 gol atıp 4 asist katkısında bulundu.

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