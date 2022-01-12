Afrika Uluslar Kupası'nda; Mali'nin, Tunus'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada hakem Janny Sikazwe, tuhaf bir şekilde mücadelenin 90. dakikasından önce tam iki kez maçın son düdüğünü çaldı.

Mali ile Tunus arasındaki maçta büyük bir tartışma yaşandı ve ortaya çıkan trajedinin merkezindeki isim maçın hakemi Janny Sikazwe'ydi.

Maç, 90 dakika dolduktan 17 saniye sonra bu kez gerçekten sona erdi.

1-0 yenik durumda olan Tunuslu futbolcular, hakem Sikazwe’nin yaptığı hata sonrası öfkelendi ve uzatmaların yeterli olmadığını söylediler.

Ne oldu?

Zambiyalı hakem Sikazwe ilk olarak 85. dakikada maçı bitirdi, ancak yaptığı hatanın hemen farkına vardı ve oyunu yeniden başlattı.

Hakem Janny Sikazwe, daha sonra yeniden maçı bitirdiğini belirten son düdüğünü üfledi, fakat bu sefer de çok erken davrandığının farkındaydı. Oyun bir kez daha başladı.

Daha sonra hakem, Mali ile Tunus arasında oynanan maçta 3. kez bitiş düdüğünü çaldı ve karşılaşmaya noktayı koydu.

Maçın bitmesiyle tartışmalar daha fazla alevlendi, çünkü hakem VAR’a gidip kırmızı kart göstermiş ve iki penaltı düdüğü çalmıştı.

Tunuslu oyuncular, maça eklenen 17 saniyenin yeterli olmadığı konusunda hakeme büyük bir tepki gösterdi.

Tunus'tan gelen sert tepkinin ardından, maçın son saniyelerinin kaldığı yerden yeniden oynanacağı belirtiliyor.

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