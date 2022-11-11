Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, PSG'de Messi ile birlikte oynamaya yeşil ışık yaktı

Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılması muhtemel olan Portekizli süperstar, Lionel Messi ile aynı takımda oynayabilir.

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun geleceği, özellikle son birkaç aydır çok fazla konuşulmaya başlandı.

Erik ten Hag'ın ideal ilk 11'inde çoğu zaman şans bulamayan Portekizli yıldızın devre arasında veya yaz transfer döneminde başka bir kulübe geçiş yapma ihtimali oldukça yüksek.

Ronaldo, bu takımlardan birinin Lionel Messi'nin de formasını giydiği Paris Saint-Germain olabileceğini söyledi.

Ne söylendi?

United'ın süperstarı, L'equipe'e verdiği röportajda PSG ile ilgili gelen transfer sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kapının bana açık olduğunu biliyorum, kendimi Parc des Princes'te 50 bin Portekizli göçmenin önünde oynarken hayal edebiliyorum. Harika olurdu."

Cristiano Ronaldo'nun 2022/23 sezonu performansı

Portekizli, bu sezon Manchester United forması ile tüm kulvarlarda toplamda 16 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu, 16 maçta rakip filelere üç gol atarken iki de asist yaptı.

Manchester United, 2022 Dünya Kupası öncesinde Premier Lig'de son maçında Fulham ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma pazar günü Türkiye saati ile 19.30'da başlayacak ve beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.