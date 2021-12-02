Cristiano Ronaldo'nun eski antrenörü: Messi teknik olarak dünyanın en iyisi

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Ballon d'Or galibinin seçimine neye göre karar verdiklerini anlamadığını söyledi.

Futbolun prestijli bireysel ödülü Ballon d'Or geçtiğimiz gün Paris'te düzenlenen törenle sahibini buldu ve Lionel Messi yedinci kez bu sevinci yaşayan isim oldu.

Arjantinli yıldız bu ödülü beş kez kazanan rakibi Cristiano Ronaldo'yu geçerken Manchester United'ın golcüsü ödül gecesine katılmadı.

Massimiliano Allegri ne söyledi?

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Juventus'un Salernitana'yı 2-0'lık skorla mağlup ettiği maçın ardından konuşan Massimiliano Allegri, Ballon d'Or'un sahibinin Lionel Messi olmasını değerlendirdi.

2019'da Juventus'taki görevinden ayrılmadan önce Cristiano Ronaldo ile bir sezon çalışan İtalyan çalıştırıcı, Lionel Messi'nin teknik olarak dünyanın en iyisi olduğunu söyledi:

"Messi'yi seçtiler ve teknik olarak dünyanın en iyisi olduğunu söyleyebiliriz, ancak kararları neye dayandırdıklarını bilmiyorum."

Cristiano Ronaldo ile Massimiliano Allegri'nin ilişkisi nasıl?

2019 yılında Juventus'ta birlikte çalışan Portekizli yıldız ile İtalyan teknik direktörün arası iyiydi. Ancak Allegri beraber geçirdikleri bir sezonun ardından takımdan ayrıldı.

Allegri, 2021'de İtalyan ekibine geri dönerken Cristiano Ronaldo ile ilişkileri de değişti. 54 yaşındaki çalıştırıcının Ronaldo'yu Juventus'un önünde engel olarak gördüğü iddia edildi.

36 yaşındaki oyuncunun Manchester United'a dönmesinin ardından Allegri, DAZN'a şunları söylemişti:

"Cristiano, Juventus'ta üç yıl geçirdi, goller attı, çok iyi, olağanüstü bir oyuncu ama bundan sonra Ronaldo'yu düşünemeyiz."

"İyi bir kadrom var, sadece her maçı domine edemeyeceğimizi anlamalıyız. Birlik olmamız gerekiyor ve bu bize gelecek için yardımcı olacak. Her zaman iyimser düşünürüm."