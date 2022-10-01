Portekizli süperstar, ekstra bir katkı sunmaksızın hatırı sayılır bir ücret artışıyla karşı karşıya...

Cristiano Ronaldo, İngiltere hükümetinin üst vergi dilimini düşürmesiyle Manchester United'dan 1 milyon Sterlin'den fazla ekstra para yatıracak.

37 yaşındaki Ronaldo'nun, geçtiğimiz yaz United'la ilk iki yıllık anlaşmayı imzaladıktan sonra Old Trafford'da haftada 510.000 bin Sterlin'lik akıllara durgunluk veren bir maaş kazandı.

Ancak, beş kez Ballon d'Or kazanan süperstar, şimdi Kwasi Kwarteng'in mini bütçe duyurusu nedeniyle banka bakiyesinde çarpıcı bir artış görecek.

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Ne oldu?

23 Eylül Cuma günü, yeni atanan Şansölye, yılda 150.000 sterlin üzerinde kazananlar için ek vergi oranını kaldırdı; bu, Birleşik Krallık'taki maksimum vergi diliminin şu anda %40 olduğu anlamına geliyor.

Kwarteng ayrıca, nisan ayında temel gelir vergisi oranının %20'den %19'a düşürüleceğini ve aynı zamanda ulusal sigortada planlanan %1.25'lik artışın geri alınacağını duyurdu.

Futbol finans uzmanı Kieran Maguire, hükümetin vergilendirmedeki değişikliklerinin Ronaldo'nun gelirinin 1,3 milyon Sterlin artmasını sağlayacağını açıkladı.

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Ne söylendi?

Maguire, "i gazetesi"ne verdiği demeçte, "Cristiano Ronaldo, dönüşünden bu yana gelirini kabaca 1,3 milyon Sterlin artıracak.

"Bu çok büyük bir para. Ben her zaman futbolcunun maaşını savunacağım. Piyasaya dayalı bir ortamda yaşıyoruz.

"Kısa bir kariyere sahip oyuncuların çoğu, bu şeylerin getirebileceği faydalardan yararlanmalı.

"Vergi konusu başlı başına önemli değil, ama net ücret açısından önemli bir artış olacak" dedi.

Bu sayede Ronaldo, bu sezon Manchester'da yedek kulübesinde oturmasına rağmen 1.3 milyon Sterlin daha fazla kazanacak.

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