NE OLDU? Liverpool'un efsane oyuncusu, televizyon yorumcusu olarak Manchester derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Carragher, Martinez'in Haaland'ın muazzam tehdidiyle nasıl başa çıkabileceğine dair düşüncelerini paylaştı.

City'nin forveti, kulüp ve ülkesi için son sekiz maçında 12 gol attı ve oyuna son derece sıcak bir şekilde girdi.

NE DEDİLER: "Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag'ın Lisandro Martínez'e Erling Haaland ile başa çıkması için verebileceği en iyi tavsiye, 'Ondan uzak dur!' demesidir" diye yazdı The Telegraph'a.

"Bazı savaşlar, bir rakibi geride bırakarak veya rakiplerini geride bırakarak kazanılabilir.

"Diğer oyuncuların daha fazla düşünmeye ihtiyacı var.

"Martínez, bu hafta sonu Manchester City'i yenmeleri için elinden gelenin en iyisini yapmak zorunda."

Carragher, Martinez'in Haaland'ın peşine düşme ve onunla mücadele etme arzusunu frenlemesi gerekebileceğini, çünkü Norveçli yıldıza karşı yapılacak bir hatanın ölümcül olabileceğini vurguladı.

BÜYÜK RESİM: Martinez, Old Trafford'da zorlu bir başlangıçtan sonra son haftalarda iyiydi, ancak en zorlu mücadelesini Etihad Stadyumu'nda verecek.

Bournemouth, Haaland'ın bu sezon Premier Lig'de gol atmasını engelleyen tek takım oldu ve bu nedenle, Martinez'in Haaland'ı durdurması belirleyici olabilir.

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