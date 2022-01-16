Manchester United'ın yıldızı Anthony Martial maça çıkmayı reddetti

Ralf Rangnick, Anthony Martial'in Cumartesi günü Aston Villa ile oynadıkları maçta oynamak istemediğini açıkladı. Ancak Martial, Alman teknik adamın bu iddiasını yalanladı.

Sahaya Martial ve Ronaldo'dan yoksun çıkan Kırmızı Şeytanlar, 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve 2-2'lik beraberliğe razı oldu.

Aralık ayında Martial'in kulüpten ayrılma isteğini basınla paylaşan Rangnick, bu kez Martial'in neden kadroda olmadığını açıkladı.

Ne söyledi?

"Kadroda yer almak istemedi."

"Normalde kadroda olmalıydı, ama oynamak istemedi. Dün bizimle deplasmana gelmemesinin sebebi bu."

Instagram'dan bir paylaşım yapan Martial, Rangnick'in aksi yönde konuştu.

"Manchester United için sahaya çıkmayı asla reddetmem. Yedi yıldır buradayım, kulübe ve taraftarlara asla saygısızlık etmedim ve etmeyeceğim."

Martial ayrılacak mı?

Manchester United, geçen ay Martial için Sevilla'dan gelen kiralama talebini geri çevirmişti.

Martial'i satın alma opsiyonu olmadan kiralamaya yanaşmayan United, ayrıca alıcı takımdan oyuncunun maaşının belli bir bölümünü ödemesini istiyor.

Martial'in ismi geçtiğimiz günlerde Serie A ekiplerinden Juventus ile anılmıştı. Bu sezon Manchester United formasıyla sadece 10 maça çıkan Martial, Aralık ayında Arsenal karşısında bitime iki dakika kala oyuna dahil olduğu karşılaşmadan bu yana oynamadı.

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