Manchester United’ın transfer hedefi Everton’ın 55 milyon euro bonservis istediği Belçikalı orta saha Amadou Onana

Sezon boyunca beklentileri karşılayamayan Manchester United, Ocak ayında pahalı bir transfere imza atabilir.

Sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan Manchester United’da Ocak ayındaki transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı. Foot Mercato’da yer alan haberde orta sahaya takviye yapmayı planlayan Kırmızı Şeytanlar’da Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag’ın Everton forması giyen Amadou Onana’yı transfer hedefleri arasında üst sıralara yerleştirdiği öne sürüldü.

55 milyon euro talep ediliyor

Casemiro’nun yaşadığı sakatlık sonrasında gözden düşmesiyle birlikte bu sezon orta sahada büyük problemler yaşayan Manchester United’da bu sorunun Onana ile çözülebileceği düşünülürken, La Liga’da zor bir dönemden geçen Barcelona’nın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve Belçikalı oyuncunun menajeriyle şimdiden iletişime geçtiği iddia ediliyor.

Premier Lig’de kümede kalma savaşı veren Everton’ın yıldız oyuncu için kapıyı 55 milyon eurodan açması Barcelona’nın elini zayıflatırken, Onana’nın büyük bir olasılıkla sezon sonuna dek Everton’da kalması bekleniyor. Hoffenheim altyapısından yetişen Onana bu sezon Premier Lig’de 13 maçta forma giyerken, Belçika Milli Takımı’nın da vazgeçilmezleri arasına girdi.