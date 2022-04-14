Cristiano Ronaldo Junior’un, babası Cristiano Ronaldo’nun ikonikleşen gol sevincini canlandırdığı anlar hoş bir görüntü oluşturdu.

11 yaşındaki oyuncunun, CEF Girones-Sabat'a karşı kazandığı son turnuva zaferinde Manchester United'ın 12 Yaş Altı Milli Takımı adına attığı gol, tıpkı babası gibi sevinmesine neden oldu.

Cristiano Jr, babası Ronaldo İtalyan kulübünde oynarken Juventus’un genç takımında oynuyordu, ancak daha sonra babasının Manchester United’a dönmesi onun da İngiltere’ye gitmesini sağladı.

2021 yılının eylül ayında Kırmızı Şeytanlar ile antrenmana başladı, ancak ilk maçını yapmak için 2022’nin şubat ayına kadar beklemesi gerekiyordu.

Cristiano Jr, sadece iki ay sonra MIC Kupası'nda Manchester United’ı temsil etmek üzere seçilen takımın içerisinde kendisine yer buldu.

İspanya'ya giden gençler arasında Kai Rooney ve Shola Shoretire'nin küçük kardeşi Tunde de vardı.

Cristiano Jr, babasının 'Siuuu' kutlamasını taklit ediyor

MIC turnuvası nedir?

MIC Kupası olarak da bilinen Uluslararası Akdeniz Kupası, Paskalya tatillerinde İspanya'nın Costa Brava kentinde her yıl düzenlenen bir gençlik turnuvasıdır.

Turnuva, futbolun en yetenekli akademilerinden bazılarını bir araya getiriyor.

Lionel Messi, Marcelo, Philippe Coutinho ve sayısız diğerler oyuncular da dahil olmak üzere dünyaca ünlü futbolcular, yıldız olmadan önce çok sayıda birinci sınıf oyuncuya ev sahipliği yaptı.

Daha fazlası için:

Savcılar, Diego Armando Maradona'nın bakımıyla ilgilenen sağlık ekibinden 6 kişinin kasten adam öldürmek suçundan yargılanmasını istiyor