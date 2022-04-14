Savcılar, Diego Maradona'yı ölmeden önce tedavi eden sağlık personelini "ihmalkarlıkla adam öldürmek" suçundan mahkemeye çağırdılar.

Dünya futbolunun en önemli isimlerinden olan Arjantinli efsane, vefatıyla tüm dünyayı yasa boğmuştu.

Maradona, daha önce beyninde kan pıhtısı oluştuğu için ameliyat olmuş ve Arjantin'in Buenos Aires kentindeki evinde kalp krizi geçirerek 2020 yılının kasım ayında hayatını kaybetmişti.

Arjantin'i 1986 Dünya Kupası zaferine taşıyan Napoli ve Barcelona'nın eski yıldızı, hayata gözlerini yumduğunda sadece 60 yaşındaydı.

Ancak, Arjantinli eski yıldız hayatının uzun bir bölümünde çeşitli sağlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalmıştı.

Maradona; aynı zamanda uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla da mücadele etmişti.

Ne söylendi?

Çarşamba günü, Maradona'nın ölümünü araştıran savcılar, efsane oyuncunun bakımıyla suçlanan sağlık ekibinin sekiz üyesinin onu "çaresizlik durumuna" soktukları için yargılanmalarını istedi.

Maradona'nın aile doktoru ve beyin cerrahı Leopoldo Luque, psikiyatrist Agustina Cosachov ile birlikte öncelikle sağlığından sorumlu olan kişilerdi.

Ancak, bir yetkilinin aktardığına göre mahkeme dosyasında altı kişinin, kasten adam öldürmekle suçlandığı belirtildi.

Raporda, sanıkların "evde eşi görülmemiş, tamamen yetersiz ve pervasız bir şekilde hastaneye yatırılmanın kahramanları olduğu" ve iddiaya göre "bir dizi doğaçlama, kötü yönetim ve eksiklikten" sorumlu oldukları belirtiliyor.

Ne olacak?

Sanıklara; argümanlarını ortaya koyma fırsatı verilecek ve sanıklar, davanın reddini talep edebilecekler.

Suçlu bulunurlarsa, sanıkların 8 ila 25 yıl hapis cezasına çarptırılabilecekleri bildirildi.

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