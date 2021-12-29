Manchester City'nin eski futbolcusu Samir Nasri'den itiraf: "Roberto Mancini'ye kramponlarımı fırlatacaktım"

Samir Nasri, şiddetli geçen bir diyalog sırasında İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'ye hakaretler savurduğundan söz etti.

2011 yazında 25 milyon sterlin karşılığında Arsenal’dan Manchester City’e transfer olan Samir Nasri, o yılların en önemli futbolcularından birisi olarak gösteriliyordu.

44 yıl sonra gelen şampiyonluğuna katkı sağlayan Nasri, Mancini yönetimindeki City’de o dönem 30 lig maçında forma giydi.

İtalyan teknik direktörle başarılı yıllar geçiren Nasri, Mancini ile her zaman aynı fikirde olmadıklarını belirterek Wolves maçında başlayan ve daha sonra soyunma odasına kadar taşınan ateşli kavgalarını paylaştı.

Ne söylendi?

Canal +’ya açıklamalarda bulunan Nasri, “Wolves maçının ilk yarısında, Mancini çok fazla konuştu. Ona artık susması gerektiğini söyledim, ancak o konuşmayı sürdürdü.

“Daha sonra kendisine, ‘Benden memnun değilsen, çıkar oyundan’ dedim.

“Maçın ilk yarısı bitti ve soyunma odasına girdik. O sırada ayakkabılarımı çıkarıyordum ve yanımda oturan Yaya Toure’ye dönerek, eğer konuşmaya devam ederse ona ayakkabılarımı fırlatacağımı söyledim.

“Çünkü Mancini’nin bu kadar fazla konuşarak oyunculara saygısızlık ettiğini düşünüyordum.

“Daha sonra ona her türlü hakareti ettim ve bütün sinirimi boşalttım. Maçtan sonraki gün ise Paris'e gittim.

“İki gün sonra Manchester United'a ile maçımız vardı ve bu karşılaşma bizim için çok önemliydi.

"Başkan sayesinde takıma döndüm"

“Başkan Abu Dabi'den bizi görmeye geldi ve benim için Mancini’ye, ‘Nasri formda olursa kazanırız’ dedi. Böylece, başkanın sayesinde takıma yeniden döndüm.

“Paris’ten dönerken uçak biletimi onlar ödedi ve Mancini ile barıştık” ifadelerini kullandı.

Fransız futbolcu, Etihad'da çıktığı 176 maçta 27 gol attı ve 40 asist yaparak iki Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Marsilya, Arsenal, Manchester City gibi takımlarda oynayan Samir Nasri; Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor formasını da giydi.

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