Manchester United menajeri Ralf Rangnick; Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes ve Marcus Rashford'u uyardı

Ralf Rangnick, Manchester United menajeri olarak ilk ayında istediği kadar ilerleme kaydedemediğini kabul etti ve hücum hattındaki oyunculara uyarılarda bulundu.

Alman menajerin uyarılarından nasibini alan futbolcular arasında, United'ın Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo da vardı.

Rangnick, Ole Gunnar Solskjaer'in görevden alınmasının ardından geçici patron Michael Carrick'ten görevi devraldı ve ilk dört maçında yenilmedi.

Premier Lig'de Crystal Palace karşısında umut verici bir galibiyetle başlayan Rangnick, kümede kalma mücadelesi veren Norwich'i yendi ve daha sonra Newcastle'a karşı sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bazı konularda yanlış yaptığını söyleyen Alman menajer, savunmanın ön alandan başladığını vurguladı ve özellikle 10 numara pozisyonunda görev yapan futbolcunun rolünün önemine değindi.

Newcastle United maçında aldıkları beraberliğin kendisini şaşırttığını söyleyen Rangnick, buna rağmen takımının form durumundan memnun görünüyor.

Ne söylendi?

Newcastle United ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan United menajeri Ralf Rangnick şu ifadeleri kullandı:

“Bizim sorunumuz çok fazla geçiş hücumuna izin vermemiz. Bu sadece stoperlerin sorunu değil, tüm takımın sorunu. Savunma ön alandan başlar ve özellikle 10 numaranın rolü önemlidir.

“Ronaldo'nun ön alanda daha hareketli olması ve daha fazlası baskı yapmaıs lazım. Böylece, Rashford ve Bruno Fernandes’in de ona ayak uydurmasını bekliyorum.

“Oyuncuların bireysel performansları hakkında konuşmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum., ancak takım olarak daha iyi olmamız gerekiyor.

“Son birkaç gündür kadromuzun neredeyse tümüne kavuştuk, fakat antrenmanda bütün oyuncularımızla çalışamadık.

“Son iki veya üç antrenmanda takım iyi görünüyordu. Bu nedenle, Newcastle maçında aldığımız beraberlik beni şaşırttı.

“Oyun hızı, oyun temposu ve fiziksellik açısından oynama şeklimizi beğendim. Bu tür bir puan kaybını hiç beklemiyordum.”

Ralf Rangnick’in olumlu düşüncelerine rağmen United’ın Fransız savunmacısı Raphael Varane ve kaptan Harry Maguire, berabere biten karşılaşmanın ardından yoğun bir şekilde eleştirildi.

Sakatlıktan yeni çıkan Raphael Varane ve kaptan Harry Maguire’ın, iyi bir ikili olması için zamana ihtiyaçları olduğu görülüyor.

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