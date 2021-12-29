Ajax'ın bu sezon büyük bir çıkış yapan Fildişi Sahilli futbolcusu Sebastien Haller, Afrika Uluslar Kupası'na gideceğini söyledi.

Haller, ocak ayında başlayacak turnuvada takımının en önemli oyuncularından birisi olacak ve bu nedenle 27 yaşındaki oyuncunun, Afrika Kupası’na katılıp katılmayacağı merak konusuydu.

Bu konuyla ilgili kendisine sorulan soruya tepki göstere Haller, turnuvaya katılacağını belirterek gazetecilerin bu soruyu Avrupalı bir futbolcuya soramayacağını iddia etti.

Afrika’ya saygısızlık yapıldığını ifade eden Fildişi Sahilli golcü, kendisine sorulan bu soruyu beğenmedi.

Ne söylendi?

Afrika Kupası öncesinde Hollanda Telegraaf'a röportaj veren Haller, turnuva hakkında sorulan “Ocak ayında Ajax’ta kalmayı mı düşünüyorsunuz, yoksa Afrika Kupası’na katılacak mısınız?” Şeklindeki soruya tepki gösterdi.

Fildişi Sahilli oyuncu, “Bu soruyu, Avrupalı bir futbolcuya sorabilir misiniz? Bence, bu tür bir soru sormak Afrika'ya saygısızlıktan başka bir şey değil.

“Tabii ki Afrika Kupası’na katılıp Fildişi Sahili Milli Takımı adına mücadele edeceğim, çünkü bundan büyük bir keyif alıyorum. Bu yüzden orada olacağım” dedi.

Sebastien Haller’in performansı

Hollanda’nın köklü ekibi Ajax’ta ikinci sezonunu geçiren Sebastien Haller, özellikle bu yılki performansıyla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 40 milyon euro’ya transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 24 maça çıkarken 22 gol atıp 6 asist katkısında bulundu.

Haller, Fildişi Sahili formasıyla ise şu ana kadar 6 maçta oynarken ülkesi için 3 gol attı.

Daha fazlası için: