Manchester United'ın savunmacısı Harry Maguire, Gana parlamentosunda tartışma konusu oldu

Manchester United ve İngiltere taraftarlarının tartışma konusu haline gelen Harry Maguire, Gana Parlamentosunda da masaya yatırıldı.

Harry Maguire, Manchester United'a 87 milyon euro karşılığında transfer olmuştu

İngiliz oyuncunun performansı tartışılıyor

Gana milletvekili, cumhurbaşkanı yardımcısını Maguire'ı örnek göstererek eleştirdi

NE OLDU? Harry Maguire, 2019 yılında 87 milyon euro karşılığında Manchester United'a imza attı ve en pahalı defans oyuncusu oldu. Ancak o zamandan bu yana hem Old Trafford'daki hem de milli takımdaki performansı bir hayli eleştiriliyor. Birçok kişi onun 87 milyon euro'nun karşılığını vermediğini ve iyi bir kaptan olamadığını düşünüyor. 2023 bütçe görüşmelerinin yapıldığı Gana parlamentosunda Bolgatanga bölgesini temsil eden milletvekili Isaac Adongo, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mahmudu Bawumia'yı Harry Maguire'ı örnek göstererek eleştirdi. Isaac Adongo, Bawumia'nın ekonomiyi iyi yönetemediğini söyledi.

NE SÖYLENDİ? Gana'da Bolgatanga bölgesini temsil eden milletvekil Isaac Adongo şunları söyledi: "İngiltere'de Bawumia'ya benzeyen Harry Maguire adında bir oyuncu var. O bir savunmacı. Dünyanın en iyi defans oyuncusuymuş gibi vücudunu her yere sokuyor. Manchester United gidip onun için para ödedi. Kulüp savunmasının merkezindeki en çok konuşulan isim haline geldi ve rakiplerine asist yapmaya başladı."

"Bu ülkede de 'ekonomik bir Maguire' var. Sayın Başkan, bu Maguire'ın savunmamızın merkezinde olmasına neden izin verdik? Kendi kalemize goller attı. Ekonomik Maguire'ımız ekonomimizin temellerini kontrol edip hepsini yok etti."

MAGUIRE İÇİN SIRADA NE VAR? Şu anda İngiltere ile 2022 Dünya Kupası'na odaklanan Harry Maguire, ülkesiyle son 16 turuna kalmayı başardı. 4 Aralık'ta Senegal karşısında üst tur mücadelesi verecekler.

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