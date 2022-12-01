Ganalı gazeteciler, Luis Suarez'e 2010 Dünya Kupası'nın hesabını sordu, Uruguaylı yıldız tepki gösterdi

Luiz Suarez, 2010 Dünya Kupası'nda Gana'nın golünü eliyle kurtardığı için özür dilemezken Uruguay ile Gana arasındaki rekabeti körükledi.

Luis Suarez, 2010'da Gana'nın ağlara giden topunu eliyle kurtardı

Gyan bu maçta penaltı kaçırdı ve Gana elendi

Ganalı gazeteci o anları Luiz Suarez'e sordu, Uruguaylı tepki gösterdi

NE OLDU? Uruguay ile Gana, H Grubu'nun son maçında Katar'da karşı karşıya gelecek. İki ülke, 2010 Dünya Kupası'nda da karşılaşmıştı. Ganalı bir gazeteci, 2022 Dünya Kupası maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Luis Suarez'i hedef aldı. Uruguaylı yıldız ise 2010'da yaşananlar için özür dilemeyeceğini söyledi.

LUIS SUAREZ'E NE SÖYLENDİ? Basın toplantısında Ganalı bir gazeteci, Luis Suarez'e şunları söyledi: "Bazı Gana taraftarları, senin şeytan olduğunu düşünüyor ve seni emekli etmeyi dört gözle bekliyorlar."

LUIS SUAREZ NE SÖYLEDİ? Uruguaylı yıldız ise şunları söyledi: "2010'daki Gana maçında topu elimle kurtardım ama penaltıyı kaçıran ben değil, Ganalı futbolcuydu. Kırmızı kart gördüm ve Gana penaltı kullandı. Bunun sorumlusu ben değilim. Üzerinden 12 yıl geçti."

"Bu maçı intikam maçı olarak düşünmeleri mantıklı değil. 12 yıl önceydi ve o zamanlar 8 yaşlarında falan olan Ganalı oyuncuların intikam hakkında konuşmaları nasıl mümkün olabilir?"

"Salı günü Portekiz ile oynadık. Onları 2018'de elemiştik ama kimse intikamdan bahsetmedi. 2014'te Chiellini ile yaşadığım (Isırma olayı) olaydan sonra birbirimizle yüzleştik ve sarıldık. Sonuçta hayat devam ediyor."

NE OLMUŞTU? 2010 Dünya Kupası çeyrek finalinde Luis Suarez, Gana'nın ağlara giden topunu eliyle kurtarmıştı. Ardından penaltı atışı için topun başına geçen Asomoah Gyan penaltıyı kaçırmıştı. Normal süresi 1-1 biten maçta Gana'yı penaltılarda 5- mağlup eden Uruguay yarı finale yükselmişti.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

SIRADA NE VAR? Uruguay ile Gana, H Grubu'nun üçüncü ve son maçında 2 Aralık'ta karşı karşıya gelecekler. Gana grupta toplam 3 puan toplarken Uruguay'ın 1 puanı var.