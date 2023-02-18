Yeni sahipleri merakla beklenen Manchester United için süpriz bir iddia gündeme geldi.

Satış işlemleri devam eden Premier Lig'in dev kulübü Manchester United'ın satış sürecinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sir Jim Ratcliffe'in INEOS'u ve Katarlı bankacı Şeyh Jassim Bin Hamad Al Thani'nin teklifleri kamuoyuna yansırken, The Times'ta yer alan haberde ABD'li yatırım fonu Elliott'un da United için teklif verdiğini belirtti.

Kulübün hisselerinin tamamından ziyade küçük bir bölümüne teklif veren Elliott grubu, kulübün sahibi konumundaki Glazer ailesini ikna edebilirse Manchester United'ın yatırımcılarından biri olacak.

Rekor Denver Broncos'ta

Paul Singer yönetimindeki grup daha önce 2018 yılında bir başka köklü Avrupa kulübü Milan'ı satın almış ve kulübü geçen yaz 1,2 milyar euro karşılığında RedBird Capital'e satmıştı.

Manchester United'ın satış süreci sonrasında dünyanın en yüksek bedelle el değiştiren spor kulübü olmasına kesin gözüyle bakılırken, şu ana kadarki en büyük satış NFL takımlarından Denver Broncos'a ödenen 3,86 milyar euro ile gerçekleşmişti.

INEOS ve Katar'ın teklifleri doğrudan satın almayı içerirken, Elliott'un teklifi yola Glazer ailesi ile devam etme ihtimalini de doğuruyor.