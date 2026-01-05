Manchester United'ın Ruben Amorim'den sonraki teknik direktörü belli oldu

Manchester United, teknik direktör Ruben Amorim ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Pazartesi sabahı alınan kararın ardından, kulübün eski futbolcularından Darren Fletcher geçici teknik direktör olarak görevlendirildi. Kırmızı Şeytanlar’ın, kalıcı teknik direktör atamasını yaz transfer dönemine kadar ertelemesi bekleniyor.

Amorim’in Manchester United’daki görev süresi, Pazar günü Leeds United ile deplasmanda oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından noktalandı. Bu sonuçla birlikte United, Premier Lig’de 20 maç sonunda altıncı sırada yer aldı. Buna rağmen kulüp yönetimi, sezonun kalan bölümüne farklı bir teknik yapılanmayla girme kararı aldı.

40 yaşındaki teknik adamla yolların ayrılmasında, kulüp içindeki ilişkilerin giderek gerilmesinin etkili olduğu ifade edildi. Kararın, kulübün üst yönetimi, genel müdür Omar Berrada ve futbol direktörü Jason Wilcox tarafından kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeler sonucunda alındığı belirtildi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ruben Amorim, Manchester United baş antrenörlüğü görevinden ayrılmıştır. Kasım 2024’te göreve başlayan Ruben, takımı Mayıs ayında Bilbao’da oynanan UEFA Avrupa Ligi finaline taşımıştır. Kulüp, Ruben’e katkılarından dolayı teşekkür eder ve kariyerinin devamında başarılar diler. Darren Fletcher, Çarşamba günü Burnley ile oynanacak maçta takımın başında olacaktır.”

Leeds United beraberliğinin ardından açıklamalarda bulunan Amorim, kulüp içinde sürtüşmeler yaşandığını ima etmiş ve kendisini Manchester United’da bir “koç” değil, “menajer” olarak gördüğünü vurgulamıştı. Portekizli teknik adam, istifa etmeyeceğini ve yönetim karar alana kadar görevine devam edeceğini söylemişti.

Kasım 2024’te Erik ten Hag’ın yerine göreve getirilen Amorim, Ruud van Nistelrooy’un kısa süreli geçici görev döneminin ardından takımın başına geçmişti. Old Trafford’da iki buçuk yıllık sözleşme imzalayan teknik adam, ilk haftalarda olumlu sonuçlar alsa da takımın performansı sezon ilerledikçe istikrarsız bir hâl aldı.

Büyük yatırımlar yeterli olmadı

Manchester United, Amorim yönetiminde UEFA Avrupa Ligi’nde finale yükselmesine rağmen, lig performansındaki dalgalanmaları engelleyemedi. Yaz transfer döneminde 200 milyon sterlini aşan harcamalarla kadroya Matheus Cunha, Bryan Mbeumo ve Benjamin Sesko gibi önemli isimler katıldı. Buna rağmen alınan sonuçlar, yönetimin beklentilerini karşılamadı.

Premier Lig’de bu sezon 20 maçta 8 galibiyet ve 7 beraberlik alan United’da yaşanan bu kısmi toparlanma, Amorim’in görevde kalması için yeterli görülmedi. Kulüp, sezonun kalan bölümünde Darren Fletcher yönetiminde yoluna devam edecek.