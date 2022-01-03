Manchester United'ın Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo kaptanlığı devraldı

Manchester United'ın pazartesi akşamı oynadığı Wolves maçında kaptanlık görevi Cristiano Ronaldo’ya verildi.

Kırmızı Şeytanların birinci kaptanı Harry Maguire, United’ın maç kadrosunda yoktu ve kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun göğsüne aldığı darbe nedeniyle kadroda olmadığının bilgisi verildi.

Portekizli süperstar, Ralf Rangnick'in takımın başına geçmesinin ardından kulübe döndüğünden beri ilk kez Old Trafford’a kaptan olarak olarak çıktı.

Ronaldo en son ne zaman United kaptanıydı?

Portekizli yıldız, en son Mart 2008'de Bolton'a karşı 2-0 kazandıkları bir Premier Lig maçında Manchester United’ın kaptanıydı.

O zamanlar, Sir Alex Ferguson tarafından yedek kulübesine alınan Gallerli Ryan Giggs'in yerine kaptanlık görevi Ronaldo’ya verilmişti.

Phil Jones, Manchester United'a geri döndü

Harry Maguire, Eric Bailly ve Victor Lindelof'un yokluğu; Phil Jones'un Ocak 2020'den bu yana United için ilk kez sahaya çıkmasını sağladı.

Defans oyuncusu, dizindeki sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldı ve takımdan ayrı kaldığı dönemlerde United’ın 23 Yaş Altı takımıyla çalışıyordu.

Alman menajer Rangnick, maç öncesinde Jones için MUTV'ye yaptığı açıklamada, ”Takımda olmadığı zamanlarda bile son derece profesyoneldi.

"Burnley'e karşı oynayan iki stoperimizin oynayamayacağını öğrendiğimde Jones’a şans vermek istedim. Bu benim için son derece mantıklı bir seçim olacak.

"Victor hala hasta, bu yüzden dünden beri bu maçta bizimle olmayacağı belliydi.

"Harry, Burnley maçında göğsüne bir darbe aldı. Onun oynayabileceğini düşünüyordum, ama maalesef sakatlığı devam ediyor.

“Çok ağrısı vardı. Maçta bizimle beraber olmak istedi ve kendisini denedi, fakat oynaması mümkün değildi” dedi.

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