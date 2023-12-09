Manchester United’ın Ocak ayındaki en önemli transfer hedefi Valencia’nın genç futbolcusu Javi Guerra olacak

Ocak ayında önemli takviyeler yapması beklenen Manchester United, Valencia’da parlaya genç orta sahayı kadrosuna katmak istiyor.

Premier Lig’de inişli çıkışlı bir grafik çizen ve Sir Jim Ratcliffe'in kulübün yüzde 25 hissesini satın almak için yaptığı 1,3 milyar sterlinlik anlaşmayı tamamlamaya hazırlanan Manchester United’da Ocak ayındaki transfer dönemine ilişkin planlar şekillendi. İngiliz devinin, Valencia’nın genç yıldızı Javi Guerra için Juventus ile bir transfer yarışına gireceği öne sürüldü.

Football Espana’da yer alan haberde Manchester United’ın bu transfer için 40 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtilirken, Juventus’un 25 milyon euroluk teklifinin reddedildiği hatırlatıldı.

100 milyon euro beklentisi

Habere göre İspanya'nın 21 yaş altı takımında altı kez forma giyen Guerra'yı satmak için acele etmeyen Valencia, bu sezon içinde bonservisinin daha da yükselmesi halinde 100 milyon euroluk serbest kalma maddesini bile talep edebilir.

Bu sezon La Liga’da 16 karşılaşmada forma giyen 20 yaşındaki genç oyuncu bu maçlara üç gol ve bir asist sığdırmayı başardı. Valencia altyapısından yetişen Guerra, merkez orta sahada 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor. Üst düzey tekniğiyle dikkatleri çeken Guerra’nın gelecek yıllarda İspanyol futbolunun en önemli orta sahalarından olması bekleniyor.