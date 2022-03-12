Shevchenko'nun aile dramı: Annesi ve kız kardeşi Ukrayna'da yeraltında mahsur kaldı

Ukrayna halkı, Rusya'nın ülkeyi işgal etmeye ve bombalamaya başlamasından bu yana savaşın 17. gününü yaşıyor.

Avrupa ülkelerine kaçan milyonlarca siville birlikte, Ukrayna'daki popüler yüzler, Vladimir Putin'in sebep olduğu dramatik durumu ilk elden anlatmaya teşvik ediliyor.

Ülke tarihinin en iyi futbolcularından biri olan Andriy Shevchenko da kendisini gerçek bir aile kabusunun içinde buldu.

Ne söylendi?

Ukraynalı futbol efsanesi ve ülkenin eski teknik direktörü, Putin'in ordusu tarafından savaşın başlamasından bu yana ailesinin yaşadığı durumu anlatıyor.

Annesi ve kız kardeşi, Rus birlikleri tarafından işgal edilen Kiev yakınlarındaki bir şehir olan Bucha'da birkaç gündür mahsur kalmış durumda.

İkili, Shevchenko'ya göre "yiyecekleri ve elektriği olmayan" bir sığınakta yeraltına sığınmak zorunda kaldılar.

“Annem ve kız kardeşim yanlarına bazı insanları yardım için aldı. Oradaki koşullar korkunç. Yemek yok. Elektrik yok. Onlar kız kardeşimin arkadaşları. Beş gündür bir bodrum katında yeraltında yaşıyorlar." Sky Sports'a yaptığı açıklamalarda durumu böyle özetliyor Ukrayna efsanesi.

Acımasız saldırılar

Eski Milan forveti, sözde 'insani koridorlar' konusunda acımasızca saldırıya uğradıklarını doğruluyor.

"Saldırıya uğruyorlar. Annem ve ablam gitmek isteseler ve denerseler… Bu onlar için çok tehlikeli olurdu” diye devam ediyor sözlerine.

“Bucha'da ve yakınlardaki Irpin ve Hostomel'de çok sayıda bombalama oldu. Şehirler tamamen yok edildi.”

Ve Shevchenko, bir futbolcu olarak kariyerine başladığı yıllarda buraya sık sık geldiği için bölgeyi çok iyi biliyor.

"Gençken Bucha'da antrenman yapıyordum, tüm bunlar korkunç. Bina kalmadı” dedi.

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