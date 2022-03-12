PSG taraftarları, Başkan Al-Khelaifi'yi istifaya davet etti: "Bu işin adamı değil"

Paris Saint-Germain'in ultras taraftar grubu, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenilmesinin ardından kulübün başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin istifasını istedi.

Karim Benzema'nın hat-trick'i ile Ligue 1 lideri Avrupa'nın en düzey organizasyonundan son 16 turunda elenmek zorunda kaldı. PSG, Real Madrid'e karşı 30 dakika kala iki gollü bir avantaja sahipti.

Ne söylendi?

Bir basın açıklamasında Collectif Ultras Paris üyeleri, Pazar günü Parc des Princes'te takımın Ligue 1'de Girondins de Bordeaux ile oynayacağı maçta memnuniyetsizliklerini göstereceklerini duyurdular.

Açıklamada, "Kulübün tüm sevenlerinden şiddete başvurmadan eylemlerimizde birleşmelerini rica ediyoruz" denildi.

"Kısa bir hafızamız yok. Dönüşümüzün Başkan Nasser Al-Khelaifi'ye ne borçlu olduğunu biliyoruz, ancak onun bu işin adamı olmadığı açık.

"Kulübün mevcut durumu, ileriye dönük her düzeyde tam bir yeniden yapılanma ve başkanının günlük ilgilenmesini gerektiriyor."

PSG'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hasreti devam ediyor. Öte yandan 10. kez Ligue 1'i kazanmaya odaklanmış durumdalar.

Ölümle tehdit etti

AS'ın haberine göre; PSG başkanı, bir Real Madrid çalışanına yönelerek, "Seni öldüreceğim" diye bağırdı.

PSG kulübünün olayların ardından hakemlerden ve Real Madrid kulübünden özür dilemek için bir protokol çalışanını görevlendirdiği belirtildi.

PSG teknik direktörü Mauricio Pochettino da basın toplantısında hakemlere olan tepkisini dile getirdi:

"Bunu nasıl açıklayabilirim? En büyük hata Real Madrid'in ilk golünde VAR'dan geldi."

"Beraberliğin ardından gerildik ve hissettiğimiz adaletsizlik duygusu bizi diğer gollere açık hale getirdi."

"Skor 1-1'ken Madrid'in kaybedecek bir şeyi yoktu. Biz ise duruma reaksiyon gösteremedik."

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