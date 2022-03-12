Trabzonspor en erken ne zaman şampiyon olur?

Geriye düştüğü Göztepe karşılaşmasından zaferle ayrılan Trabzonspor, Süper Lig'de yoluna hız kesmeden devam ediyor.

Bordo-mavili ekip, 29. haftada İzmir ekibi karşısında 4-2 galip geldi ve ligde 13 maçtır kaybetmiyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri son mağlubiyetini 16. haftada Antalyaspor deplasmanında aldı.

Trabzonspor taraftarları şampiyonluk hazırlıklarına şimdiden başladı peki Karadeniz ekibi en erken ne zaman şampiyon olabilir?

Trabzonspor ne zaman şampiyon olur?

Süper Lig'de 29. hafta karşılaşmaları oynanıyor. Bordo-mavili ekip, Göztepe'yi mağlup etti ancak ikinci Konyaspor, üçüncü Başakşehir ve dördüncü Fenerbahçe henüz maçlarını oynamadı.

Karadeniz ekibinin 70 puanı varken ikincilik koltuğundaki Konyaspor'un 52 puanı bulunuyor. İki takım arasındaki fark 18 puan.

Senaryo 1

Trabzonspor, Konyaspor'un bundan sonraki maçlarında puan kaybetmediği senaryoda 12 puan daha toplarsa şampiyon olacak. Kısaca Abdullah Avcı'nın ekibi, bu senaryoya göre 4 maç daha kazanırsa 17 Nisan'da bitime 5 hafta kala şampiyonluk kutlayacak.

Senaryo 2

Trabzonspor matematiksel olarak en erken 3 Nisan'da oynayacağı Beşiktaş maçının ardından şampiyon olabilir.

Trabzonspor gelecek iki maçta en az 4 puan toplarsa şampiyon olma ihtimaline sahip.

Ancak bu senaryoya göre gelecek üç maçta Konyaspor'un en fazla 1, Başakşehir'in en fazla 5, Fenerbahçe'nin ise en fazla 6 puan alması gerekiyor. (İkili averajda Fenerbahçe'nin önündeki Trabzonspor, Başakşehir ile ligin son haftasında karşılaşacak. Ancak Trabzonspor iki maçta 4 değil, 6 puan kazanırsa Başakşehir ile oynayacağı maç önem arz etmiyor)

Senaryo 3

Trabzonspor gelecek iki maçını kazanırsa; Konyaspor, Başakşehir ve Fenerbahçe gelecek üç maçı kaybetse bile bu durumda Trabzonspor'un şampiyonluk tarihi Senaryo 2'ye göre değişmeyecek.

Bordo-mavili ekip yine 3 Nisan'daki Beşiktaş maçından sonra şampiyonluğunu ilan edebilecek.

Süper Lig tarihinin en erken ilân edilen şampiyonlukları

Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım rekoru Fenerbahçe'de.

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

1967/68 sezonunda Fenerbahçe, 49 puanla şampiyonluğunu ilan ederken ikinci sıradaki Beşiktaş'ın 42, üçüncü sıradaki Galatasaray'ın ise 36 puanı vardı. 1969/70 sezonunda ise Sarı-lacivertli ekibin 44 puanı varken yakın takipçisi Eskişehirspor 37 puana sahipti. Bu dönemlerde Süper Lig'de iki puanlı sistem mevcuttu.

2013/14 sezonunda Fenerbahçe, Süper Lig'de 74 puan topladı. İkinci sıradaki Galatasaray'ın ise 65 puanı vardı.

2012/2013 sezonunda ise Galatasaray, Süper Lig'de bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı ekibin sezon sonunda 71 puanı varken ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 61 puanı mevcuttu.

2006/07 sezonunda 70 puanla Fenerbahçe şampiyon olurken ikinci sıradaki rakibi Beşiktaş'ın 61 puanı vardı. Sarı-lacivertliler o sezon bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Daha fazlası