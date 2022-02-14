YORUM | Adana'da bir Premier Lig maçı

İki takım da maçın genelinde sadece kazanmaya oynadı. Beşiktaş, daha fazla savunmada kaldı ama yine de hızlı ataklarla rakip kalede gol aradı.

Siyah-Beyazlı ekibin, golü erken bulması belki de maçı kazanamamasına neden oldu, çünkü golü attıktan sonra kendi yarı alanında çok fazla bekledi.

Balotelli, Vargas, Gökhan ve Yunus’un etkili bir oyunu vardı. Özellikle Gökhan, Adana Demirspor'un sahadaki patronu gibiydi. Kendisine güveni fazlaydı ve tecrübesiyle fark yarattı.

Beşiktaş’ta, Kerem Kalafat ilk maçında asistini yaparken maç içerisindeki hamleleri ve arzusuyla da dikkat çekti. Kerem, maçın yüksek temposundan dolayı Süper Lig’in de alışık olmadığı bir hareketlilik nedeniyle kasığından sıkıntı yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Süper Lig’in kalitesini yükselten bir maça şahitlik ettik.

Her iki takımın yıldızları, o kadar futbola odaklanmışlardı ki sanki bir Premier Lig maçı izledik.

Oyun, baştan sona kadar çok az durdu.

İlk yarıda Alex Teixera’nın golüne cevap veren isim Balotelli’ydi ama İtalyan yıldızın attığı gol hakem tarafından iptal edildi.

Adana Demirspor’un golü iptal edildiğinde sahada bir gerginlik oluştu ve ilk yarının sonlarına doğru sertlik arttı. Yine de futbol adına istek ve arzu kaybolmadı.

Balotelli çok istedi

Mario Balotelli, maçta çok istekliydi. Gol atma arzusu çok fazla olduğu için bazı pozisyonlarda aceleci davrandı. İtalyan yıldız, eski günlerini aratmayan vuruşlar yapmayı ihmal etmedi.

Neden İtalya Milli Takımı’na yeniden seçildiğini, bugün oynadığı futbolla gösterdi. Balotelli, son vuruşlarda biraz daha başarılı olsaydı birden fazla gol atabilirdi ki bu pozisyonları da buldu.

Mücadelenin ikinci yarısında da oyun neredeyse hiç temposunu kaybetmedi.

Sahadaki oyuncuların kalitesi ve isteği maçın daha iyi bir seviyeye gelmesini sağladı.

Top bir o kalede bir diğer kalede olduğu zamanlarda bile oyuncuların top oynama isteği dikkate değerdi.

Adana Demirspor’da Vargas’ın topu ileriye taşıması ve neredeyse topun ayağına yapışması onu izlemeyi daha keyifli bir hale getirdi.

Adana’nın; iklimi ve taraftarı, zaten iyi olan futbolcuları daha da iyi olmaya sevk ediyor. Neredeyse tüm oyuncular topu ayaklarına aldıklarında heyecan yarattılar.

Oyunun genelinde istediği performansı gösteremeyen Beşiktaş ise yüksek tempolu maçın sonlarına doğru Adana savunmasını gafil avlayacağı pozisyonları buldu.

Beşiktaş, hızlı ataklarla gol aradı

Emirhan ve Ghezzal kanatlardan etkili geldiler ama golü bulamadılar. Bu pozisyonları gole çevirselerdi, oyunun dengesini tamamen değiştirebilirlerdi.

Onlar golü atamayınca Adana’nın stoperi Samet golü attı. Samet, bir gol daha attı ve Adana’yı çılgına çevirdi derken ikinci golü Balotelli’nin ofsayt pozisyonunda olmasından dolayı sayılmadı.

Adana’nın, Beşiktaş’ı ağırladığı bu maç, son yılların en keyifli ve heyacanı yüksek maçlarından birisi oldu.

Dün, Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanan maç; bugün ise Adana Demirspor - Beşiktaş maçı Süper Lig’in kalitesinin artması için futbolseverlere umut oldu.

Adana Demirspor, maçı kazanmaya yakın taraf olsa da Beşiktaş da çok iyi mücadele etti. Maç berabere bitti, ancak iki takım da izleyenlere seyir zevki yüksek bir mücadele sundu.