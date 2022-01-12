Manchester United'ın eski oyuncusu Patrice Evra: "Her takımda en az iki eşcinsel futbolcu var"

Patrice Evra, İngiltere'de futbol oynadığı dönemde bazı takım arkadaşlarının dini sebepler nedeniyle kulüplerinde eşcinsel oyuncuları istemediğini iddia etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ve West Ham'da forma giyen Evra, her takımda en az iki gay oyuncu olduğunu düşünüyor.

Evra, eşcinsel futbolcuların kendilerini açıklamaktan korktuklarını ve bu yüzden sessiz kalmayı tercih ettiklerini söyledi.

Ne söylendi?

Le Parisien'e konuşan Evra, "İngiltere'deyken takıma eşcinsellik hakkında konuşmak için birini getirdiler.

"Bazı arkadaşlarım, 'Bu soyunma odasında bir eşcinsel varsa bu benim dinime aykırıdır, hemen kulüpten çıksın' dedi ve başka türlü yorumlar da yapıldı.

"Ben ise, 'Kapa çeneni' dedim. Eşcinsel oyuncularla oynadım. Yüz yüze bana açıldılar, ama başka yerlerde konuşmaktan çekindiler.

"Her kulüpte, en az iki eşcinsel futbolcu var, fakat futbol dünyasında bunu açıklamak çok zor, çünkü bu açıklamayı yaparsan bitersin” dedi.

Cavallo tacize uğradı

Evra'nın sözleri, Cavallo'nun hafta sonu Melbourne Victory'ye karşı A-League maçında homofobik tacize uğradığını açıklamasından birkaç gün sonra geldi.

Sydney Morning Herald, Adelaide United'ın Güney Avustralya Polisinden Cavallo'nun sosyal medyadan aldığı ölüm tehditlerini soruşturmasını istediğini de bildirdi.

Adelaide United forması giyen orta saha oyuncusu Josh Cavallo, eşcinsel olduğunu açıklayan dünyadaki üst düzey profesyonel futbolculardan birisi olarak dikkat çekiyor.

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