Özel hayatında yaşadığı sorunlar nedeniyle Manchester United kadrosunda düşünülmeyen genç yıldız gelecek sezon İtalya'da oynayabilir.

Serie A’da yaşadığı hayal kırıklığının ardından Max Allegri ile yollarını ayıran ve teknik direktörlük koltuğuna Thiago Motta’yı oturtan Juventus, yaz transfer dönemindeki en önemli hamlesini yapmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre Juventus, Manchester United’da kadroda düşünülmeyen Mason Greenwood ile anlaştı.

22 yaşındaki oyuncu Getafe'de geçirdiği bir yıllık kiralık dönemini tüm kulvarlarda 36 maçta 10 gol ve altı asistle tamamladı. Manchester United sözleşmesi 2025 yazında sona erecek Greenwood için 35-40 milyon euro talep ederken Juventus bu bedeli oldukça yüksek buluyor. Habere göre Atletico Madrid ve Borussia Dortmund da İngiliz kanat oyuncusuyla ilgileniyor.

Daha önce kız arkadaşıyla yaşadığı problemler nedeniyle Manchester United’da takımdan uzaklaştırılan Greenwood’un yeniden kadroya dahil edilmesi sponsorların baskısı nedeniyle oldukça zor görünüyor.

Greenwood’un kariyerini Juventus’ta sürdürmeye oldukça sıcak baktığı belirtilirken, bu transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.