Manchester United’ın efsane oyuncularından Roy Keane'e göre Jack Grealish, hem Manchester City menajeri Pep Guardiola hem de İngiltere patronu Gareth Southgate'in güvenini kazanmak için önümüzdeki aylarda "büyümek" zorunda.

İngiliz futbolcu, geçen yaz transfer döneminde rekor bir anlaşmasıyla EUEO 2020’nin ardından City’e katıldı.

Aston Villa’nın eski kanat oyuncusu, Etihad Stadyumu'na geldiğinden beri sahadaki eylemleri kadar saha dışındaki davranışlarıyla da manşet oluyor.

Grealish, salı günü FA Cup beşinci turunda Peterborough United'ı 2-0 yendikleri galibiyette ilk 11'e gollü bir dönüş yaptı.

Ancak şimdi Keane, Grealish'in cesaretini gerçekten göstermek için en iyi performansını sunması gerektiği konusunda uyardı.

Ne söylendi?

Keane, ITV’ye verdiği demeçte Grealish'in öne çıkması gerektiğine şu sözlerle değindi:

"Önümüzdeki birkaç ay içinde City için kritik bir zaman olduğunu düşünüyorum. Burası gerçekten bir oyuncu olarak test edileceğiniz bir yer.

"Jack'in birkaç sakatlık sorunu vardı ve muhtemelen saha dışı işleri nedeniyle biraz eleştirildi ama bence Jack'in yapması gereken şey büyümek.

“Grealis, başarılı olmak istiyorsa büyümek zorunda. Pep'in güvenini kazanmak için bir şeyler yapmalı.

“Muhtemelen henüz buna sahip değil. İngiltere menajeri Southgate’in de ona henüz o kadar güvendiğini düşünmüyorum.

"Peterborough'a karşı oynamak onun için iyi bir fırsat oldu. Jack saha dışında ne yaparsa yapsın zarar görüyor. Bence onun büyüme zamanı geldi.”

Grealish'in performansı nasıl?

Etihad Stadyumu'na geldiğinden beri Grealish, her zaman kendi hatasından dolayı değil bazen de Guardiola'nın taktiksel varyasyonlarından dolayı tartışılan bir oyuncu oldu.

Saha dışı davranışları göz önünde olsa da bu dönemlerde yaşadığı iki sakatlık nedeniyle forma şansı bulmakta zorlandı.

Ancak o, oynamak için uygun durumda olduğunda Premier Lig’de Guardiola tarafından tercih edilen bir oyuncu oldu.

Grealish, Southgate'in Katar 2022 elemelerindeki maçlarda faydalandığı bir oyuncu olarak da dikkat çekiyor.

İngiliz futbolcu, EURO 2020’nin ardından takımdaki yerini daha iyi bir konuma getirmiş gibi görünüyor.

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