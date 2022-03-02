İsviçreli milyarder Hansjorg Wyss, Roman Abramovich’ten birkaç kişiyle birlikte Chelsea'yi satın almak için bir teklif aldığını söyledi.

Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından geçen hafta artan bir baskı altına girdi. İşçi Partisi Milletvekili Chris Bryant, Chelsea sahibinin İngiliz hükümetinin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmaktan korktuğunu söyledi.

Mavilerin sahibi, Chelsea'nin yardım vakfının mütevellilerinin kulübün yöneticiliğini ondan süresiz olarak alacağını söyleyen bir açıklama yaptı.

Bunun üzerine Wyss, kulübü Rus iş adamından satın almaya çalışan grubun bir parçası içerisinde olduğunu belirtti.

Ne söylendi?

Wyss, PA News Agency'e verdiği demeçte Chelsea kulübüyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

”Abramovich, Putin'in en yakın danışmanlarından ve arkadaşlarından birisi. Diğer tüm oligarklar gibi o da panik içerisinde.

“İngiltere'deki tüm villalarını satmaya çalışıyor. Ayrıca Chelsea'den bir an önce kurtulmak istiyor.

“Salı günü ben ve üç kişi daha Abramovich'ten Chelsea'yi satın almak için teklif aldık. Chelsea'yi bana satmak istiyor.

"Şimdi dört ila beş gün beklemem gerekiyor. Abramovich, anlaşmanın tamamlanmasını arzuluyor.

“Biliyorsunuz, Chelsea ona 2 milyar sterlin borçlu. Ama Chelsea'nin hiç parası yok. Bunun anlamı şu ki Chelsea'yi satın alanlar Abramovich’e bu parayı ödemeli.

"Bugün itibariyle kesin satış fiyatını bilmiyoruz. Chelsea’yi ortaklarla beraber satın almayı hayal edebiliyorum.

“Ama önce genel koşulları incelemem gerekiyor. Kesinlikle tek başıma böyle bir şey yapamayacağımı söyleyebilirim.

“Chelsea’yi, ancak altı veya yedi yatırımcıdan oluşan bir konsorsiyumla satın alabilirim.”

Wyss kimdir?

İsviçreli iş adamı, bir tıbbi cihaz üreticisi olan Synthes USA'nın kurucusu ve eski başkanı olarak servetini kazanan, şu anda ABD'de ikamet ediyor.

86 yaşındaki iş adamının serveti 5 milyar doları aştı ve Forbes tarafından dünyanın en hayırsever insanları arasında gösterildi.

Wyss, son yıllarda çevresel amaçlara milyonlarca bağışta bulundu ve Wyss Vakfı yardım kuruluşunun 2 milyar doların üzerinde bir varlığı var.

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