22 yaşındaki oyuncuyu satmak istemeyen Ajax yüksek bonservis bedelinde ısrarcı.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Manchester United, Ajax'ın yıldızı Antony'yi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hollanda ekibine son bir teklif götürmeye hazırlanan Manchester United, Ajax'ın tok satıcıyı oynaması nedeniyle istediği sonuca bir türlü ulaşamadı.

22 yaşındaki oyuncunun menajerleriyle bir görüşme gerçekleştiren United yönetimi, Ajax'a 60 milyon euro değerinde bir teklif sunmuştu.

Antony transferi hakkında bilinenler

Ajax, Brezilyalı oyuncu için belirlediği 80 milyon euroluk fiyatı aşağı çekmemekte kararlı.

Bu yaz Lisandro Martinez'i United'a Sebastien Haller'i Borussia Dortmund'a, Ryan Gravenberch'i ise Bayern Münih'e satan Ajax, bir yıldızını daha elden çıkarma konusunda oldukça gönülsüz.

United 80 milyon euro seviyesine çıkmayı düşünmese de, Ajax'ın kapısını yeni bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.

Antony'nin sözleşmesi ne zaman bitecek?

Ajax, Temmuz 2020'de Sao Paulo'dan transfer ettiği Antony ile beş yıllık sözleşme imzalamıştı.

Hollanda ekibinin formasını resmi maçlarda 78 kez giyen Antony 22 gol attı.

GOAL'ün kaynakları; transferin 15 milyon euro'nun üzerinde bir bonservisle gerçekleşmesi halinde Sao Paulo'nun ödemeden ciddi bir pay alacağını belirtiyor.

Ten Hag, Ajax'tan beslenmeye devam ediyor

Erik ten Hag, Manchester United'ın başına geçtikten sonra oluşturduğu transfer listesinde birçok eski öğrencisine yer vermişti.

Martinez ile yeniden buluşan Hollandalı teknik adam, Barcelona forması giyen Frenkie de Jong'u da Manchester'a gelmeye ikna etmeye çalışıyor.

Antony'nin gelişimine birinci elden tanıklık eden Ten Hag, genç forvetin Premier Lig'de bir yıldıza dönüşeceğine inanıyor.