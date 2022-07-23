Juventus patronu Allegri'den öğrencisi Vlahovic'e: "Umarım gol kralı olmaz"

İtalyan teknik direktör, bir nedenden dolayı öğrencisinin Serie A'da gol kralı olmasını istemiyor.

Massimiliano Allegri, takımın yeni yıldızı Dusan Vlahovic'in önümüzdeki sezon 30 gol atmasını umuyor ancak en skorer oyuncular tablosunun ilk sırasında olmasını istemiyor.

Serie A'da şampiyonluk yarışını son yıllarda Milan ile Inter'e bırakan Juventus, Dusan Vlahovic, Chiesa, Paul Pogba, Angel Di Maria transferleriyle yeni döneme hazırlanıyor.

Zlatan Ibrahimovic ile kıyaslanan 22 yaşındaki Vlahovic'ten gelecek sezon için beklenti büyük ancak Allegri onun gol kralı olmasına gerek olmadığını söylüyor.

Allegri ne söyledi?

DAZN'a konuşan Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Serie A'da son 12 yılda gol kralı çıkaran takımların şampiyonluğa ulaşamadığına dikkat çekti ve Vlahovic hakkında şunları söyledi:

"Vlahovic umarım otuz gol atar. Ancak gol kralı olmasına gerek yok. Çünkü gol kralı çıkaran hiçbir takım son 12 yılda şampiyonluk yaşayamadı."

Allegri, Juventus'un gelecek sezon nasıl oynayacağı hakkında ise şunları söyledi: "Oyuna hakim olma konusunda çok gelişmemiz gerekiyor. Geçen yıl kontra atağa çıkabilen çok fazla oyuncumuz vardı. Bu sezon da Juventus'un en iyi transferlerinden birinin Chiesa olacağını düşünüyorum."

Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı ne söylemişti?

Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Nenad Bjekovic geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Vlahovic ile Haaland'ı karşılaştırmıştı:

"Haaland'ın yıkıcı bir gücü var ama Dusan da ondan daha aşağıda değil. Boyları arasında çok küçük bir fark var. Vlahovic, Haaland'dan daha iyi ve eksiksiz. Oyun tarzı açısından daha fazla çeşitliliğe sahip."

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