Manchester United'ın Amorim'den sonraki teknik direktörü belli oldu: Solskjaer'i üzen karar

Manchester United’ın yeni geçici teknik direktörü Michael Carrick, Salı sabahı kulübün Carrington’daki antrenman tesislerine gelerek mesaisine başladı. 44 yaşındaki eski orta saha oyuncusu, geçtiğimiz günlerde görevden alınan Ruben Amorim’in ardından, sezon sonuna kadar takımı toparlamak amacıyla bu göreve getirildi.

Land Rover Defender aracıyla Carrington’a giriş yaparken görüntülenen Carrick’in, yardımcı ekibiyle birlikte kısa süre içinde planlamalara başladığı belirtildi. Kulüp, Carrick’in geçici teknik direktörlük görevini henüz resmi olarak açıklamasa da, onayın kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.

Carrick’in teknik ekibindeki en dikkat çekici isimlerden biri Steve Holland. Uzun yıllar Gareth Southgate’in İngiltere milli takımındaki yardımcısı olarak görev yapan 55 yaşındaki Holland, Old Trafford’da Carrick’in ikinci adamı olacak.

Holland, İngiltere U21 takımıyla başladığı kariyerinde 11 yıl boyunca Southgate’in en güvendiği isimlerden biri olarak çalıştı. Ancak görev süresinde, 2022 Katar Dünya Kupası öncesinde Ben White ile yaşandığı iddia edilen anlaşmazlık kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Woodgate ve Evans yeniden sahnede

Carrick’in ekibinde yer alan bir diğer isim Jonathan Woodgate. Woodgate, Carrick ile daha önce Middlesbrough’da birlikte çalışmıştı. 45 yaşındaki eski Leeds ve Real Madrid savunmacısı, futbolculuk döneminde yaşadığı ciddi sakatlıklar ve saha dışı olaylarla da hatırlanıyor.

Teknik ekipte ayrıca Jonny Evans da bulunuyor. 38 yaşındaki eski stoper, geçtiğimiz sezonun sonunda futbolu bırakmış ve kulüpte farklı bir görev üstlenmişti. Evans’ın Carrick tarafından geri dönmeye ikna edildiği ifade ediliyor.

Teknik ekibin son parçası Travis Binnion. 2019 yılında Manchester United’a genç oyuncu gelişim sorumlusu olarak katılan Binnion, kısa sürede gösterdiği performansla 18 yaş altı takımın başına geçmişti.

Carrick ve ekibi, Cumartesi günü oynanacak kritik Manchester City maçı öncesinde takımı kısa sürede toparlamayı hedefliyor.