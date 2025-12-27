Manchester United'ın 78 milyon euro ödeyip, yollları ayırdığı golcü için müthiş iddia

İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Vieri, Danimarkalı santrforun potansiyel olarak dünyanın en iyi beş forveti arasında yer aldığını savundu. Ancak Vieri’ye göre, Antonio Conte için esas zor karar, Romelu Lukaku tamamen iyileştiğinde başlayacak.

Yaz transfer döneminin sonunda Manchester United’dan Napoli’ye katılan Hojlund, kısa sürede takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu.

Bu sezon şu ana kadar yedi gol ve üç asist üreten 21 yaşındaki forvet, Serie A şampiyonluğu hedefleyen Napoli’nin hücum hattında kilit rol üstleniyor. Ayrıca Napoli’nin Aralık ayında kazandığı Supercoppa Italiana zaferinde de belirleyici performans sergiledi.

Vieri’nin Napoli ve Conte yorumu

La Gazzetta dello Sport’a konuşan Vieri, Napoli’nin bu sezon Serie A şampiyonluğunun en güçlü adaylarından biri olduğunu vurguladı. Deneyimli yorumcu, Conte’nin takıma getirdiği disiplin ve istikrarın altını çizerek, “Conte hiçbir zaman gerçekten kaybetmedi. Zor anlarda bile kontrolü elinde tutar. Sorunlar varsa çözer ve yoluna devam eder” ifadelerini kullandı.

Vieri’ye göre Napoli’nin Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde oynanan finalde ortaya koyduğu oyun, ligdeki rakiplere net bir mesaj niteliğindeydi. “Skor 2-0 bitti ama maç 4 ya da 5 farklı da olabilirdi. Bu, lig için ciddi bir uyarıydı” dedi.

Hojlund mu Lukaku mu?

Eski golcü, Conte’nin önündeki en büyük sorunun forvet tercihi olduğunu kabul etti. Hojlund’u “dünyanın en iyi beş forvetinden biri” olarak tanımlayan Vieri, genç oyuncunun yalnızca gol atmakla kalmadığını, savunmayı yıpratan koşular yaptığını ve fiziksel gücüyle fark yarattığını söyledi.

“Sol ayağı çok güçlü, hava toplarında etkili ve fiziksel olarak üst düzey. Kısacası her şeye sahip” diyen Vieri, buna karşın Lukaku’nun da takım arkadaşlarını oynatan özellikleriyle çok değerli olduğunun altını çizdi. Vieri’ye göre Napoli’nin her iki forvete de ihtiyacı var ve kimin oynayacağına karar vermek tamamen Conte’nin işi: “Bu çözülmesi gereken harika bir sorun.”