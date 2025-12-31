Manchester United'ın 78 milyon euro ödediği yıldız takıma geri dönmüyor!

Napoli sportif direktörü Giovanni Manna, Danimarkalı forvet Rasmus Hojlund’un geçen yaz Manchester United’dan kiralanmasının ardından kulüpte kalıcı olacağını açıkladı. Manna, transferin resmileşmesinin “sadece bir formalite” olduğunu vurguladı.

Hojlund, geçen yaz satın alma opsiyonuyla Napoli’ye katılmıştı. Danimarka milli oyuncu, bu sezon Serie A’da şimdiden altı gol atarak, 2024-25 sezonunda Old Trafford’da kaydettiği Premier lİG gol sayısını geride bıraktı.

Manna, Corriere dello Sport’a yaptığı açıklamada Napoli’nin Hojlund için büyük bir çaba gösterdiğini belirterek, “Onu transfer etmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Daha ünlü kulüpler de ilgileniyordu ama onun isteği belirleyici oldu. Bununla gurur duyuyoruz” dedi.

Sportif direktör, gol katkısının ötesinde Hojlund’un teknik ekibin oyun anlayışını hızla kavradığını da ekledi: “Rasmus sadece sayılarla değil, koçun fikirlerini çok iyi anlamasıyla da fark yaratıyor.”

Satın alma şartı net

Manna, Şampiyonlar Ligi bileti alınması halinde satın alma opsiyonunun otomatik olarak devreye gireceğini belirterek, “Oyuncu kendini Napoli’nin futbolcusu olarak görüyor, biz de öyle. Bugün itibarıyla kalıcı transferin formalite olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Hojlund’un Napoli’ye gelişi, Romelu Lukaku’nun yaşadığı ciddi sakatlığın ardından ağustos ayının sonunda gerçekleşmişti. Manna ayrıca Premier League pazarını “referans pazar” olarak tanımladı ve bu ligden gelen oyuncuların zihniyetlerinin takıma katkı sağladığını söyledi.

Noa Lang için kapı açık

Öte yandan geçen yaz PSV’den Napoli’ye transfer olan Noa Lang’ın durumu belirsizliğini koruyor. Manna, ocak ayında olası bir ayrılığı tamamen dışlamadıklarını belirterek, “Uyum için zamana ihtiyacı oldu. Daha fazlasını bekliyoruz ama henüz karar vermedik. Oyuncular mutlu ve sürece dahil hissetmeli. Grup bireyden önce gelir” dedi.