Manchester United'ın 70 milyon euroya transfer ettiği yıldız, Real Madrid'i seçmediği için çok pişman!

Fransız stoperin İngiltere macerası beklentilerin altında kalırken, Real Madrid'i seçmediği için pişman olduğu öğrenildi.

Manchester United forması giyen genç stoper Leny Yoro, yaz transfer döneminde Real Madrid’in teklifini reddederek kariyerinde büyük bir hata yaptığını düşünüyor. Defensa Central’in haberine göre, Yoro, İngiliz devinin cazip maddi teklifini kabul ettiği için pişmanlık yaşıyor.

19 yaşındaki Fransız stoper, Lille altyapısından yetişerek kısa sürede ilk 11’in değişmez isimlerinden biri haline gelmişti.

2024 yazında Manchester United, genç savunmacıyı bonuslarla birlikte 58.9 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı. Ancak Yoro’nun ilk sezonu sakatlıklarla gölgelendi ve beklentilerin altında kaldı. Erik ten Hag ve Ruben Amorim dönemlerinde toplam 33 maça çıkan Yoro, yalnızca bir gol ve bir asistle sezonu tamamladı.

İspanyol kaynaklar, Yoro’nun geçen yaz Real Madrid’in ilgisine rağmen Manchester United’ı tercih etmesinin ardından şimdi kararından dolayı büyük pişmanlık yaşadığını belirtiyor. Haberde, "En kötüsü, Madrid’i reddetmiş olmanın ciddi bir hata olduğu duygusu. Fransız stoper bu kararından dolayı pişmanlık duyuyor" ifadeleri yer aldı.

Mastantuono pişman değil

Öte yandan, Arjantinli yıldız adayı Franco Mastantuono’nun Real Madrid tercihi konusunda herhangi bir pişmanlığı bulunmuyor. River Plate'ten 2025 yazında Real Madrid'e transfer olan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, kararının arkasında teknik direktör Xabi Alonso ile yaptığı özel görüşmenin etkili olduğunu söyledi.

DAZN’e konuşan Mastantuono, “Bu her zaman bir hayaldi. Her şey değişiyor, başka bir ülkede yeni bir sayfa açılıyor. Her oyuncu River ve Real Madrid için oynamayı hayal eder. Bu şimdi benim başıma geliyor ve bunun için minnettarım” dedi.

Xabi Alonso’nun kendisine yaklaşımından övgüyle bahseden genç oyuncu, “Beni isteyen bir teknik direktör olması, özellikle River gibi bir kulüpten ayrılan biri için büyük bir güven işareti. Onun sözleri beni motive etti ve sıçrama kararı almamda etkili oldu” ifadelerini kullandı.

Mastantuono ayrıca, “Real Madrid dünyanın en büyük kulübü. Avrupa’da en çok kazanan takım. Her oyuncu orada oynamak ister. Hayatımı tamamen değiştirmem gerekecek ama bu uğurda buna değer” dedi.

Gazeteci Graeme Bailey de, genç oyuncunun Manchester United, Paris Saint-Germain ve Real Madrid arasında seçim yapmak zorunda kaldığını ancak son kararın her zaman Madrid’den yana olduğunu ifade etti.

Bailey, eski Arjantinli yıldız ve Real Madrid’in eski teknik direktörü Santiago Solari’nin bu transferin gerçekleşmesinde büyük rol oynadığını da ekledi.

Real Madrid'de hareketli transfer gündemi

Yoro’nun pişmanlığı ve Mastantuono’nun açıklamalarının yanı sıra, Real Madrid’de başka gelişmeler de yaşanıyor.

Brezilyalı yıldız Rodrygo için Arsenal’in transfer teklifinin detayları gün yüzüne çıkarken, kaleci Andriy Lunin’in geleceğiyle ilgili kararını verdiği belirtildi. Öte yandan, Madrid’in bir başka hedefi olan genç bir kanat oyuncusunun kulüp başkanı Florentino Perez’e "Madrid’de oynamak hayalim" dediği de gelen haberler arasında yer aldı.