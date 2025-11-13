Manchester United'ın 50 milyon euroluk Real Madrid pişmanlığı

Manchester United altyapısından yetişip Benfica üzerinden Real Madrid’e geri dönen Álvaro Carreras’ın yükselişi, İngiliz devinde tartışmaları beraberinde getirdi. Genç yaşta Real Madrid’den ayrıldıktan sonra Manchester United’a katılan İspanyol sol bek, Kırmızı Şeytanlar’dan beklediği değeri göremedi ve Erik ten Hag döneminde kulüpten düşük bir bedelle ayrılmasına izin verildi.

Bu yaz ise Los Blancos, Benfica’dan yaklaşık 50 milyon euro karşılığında 22 yaşındaki Carreras’ı yeniden kadrosuna kattı. İspanyol futbolcu, Xabi Alonso yönetimindeki ilk sezonunda Real Madrid’in en iyi performans gösteren oyuncularından biri hâline geldi.

Polonya basınından Przeglad Sportowy’ye konuşan eski Manchester United gözlemcisi Piotr Sadowski, Carreras’ın ayrılığıyla ilgili sert ifadeler kullandı. Sadowski’ye göre United, genç oyuncuya gereken güveni vermedi:

“Preston’daki kiralık döneminde çok iyi notlar aldı. Kariyeri doğru ilerliyordu. Sonra United onu adeta yüzüstü bıraktı ve Benfica’ya düşük bir bedelle sattı.”

Carreras, 2022-23 sezonunda U23 Yılın Oyuncusu seçilmiş, Preston North End ve Granada’da başarılı kiralık dönemler geçirmişti. Benfica’da geçirdiği bir sezonluk kiralamanın ardından 6 milyon euroya kalıcı olarak transfer edilmişti.

“Dünyanın en iyilerinden olabilir”

Sadowski, Real Madrid’in Carreras hamlesinin mükemmel bir transfer olduğunu vurgulayarak genç oyuncunun potansiyeline dikkat çekti:

“Carreras dünya klasmanında bir oyuncu. Dünyanın en iyi ya da en iyilerinden biri olma ihtimali çok yüksek. Valencia’ya attığı gol bunu gösteriyor. United’ın onu bırakması büyük bir hataydı. Bence burada eksik olan, kulübün genç oyunculara yatırım yapma cesareti.”

Real Madrid’de ilk sezonuna etkileyici bir başlangıç yapan Carreras, Xabi Alonso’nun düzeninde öne çıkan isimlerden biri oldu. Henüz İspanya Millî Takımı’na çağrılmasa da form grafiği bu temponun devam etmesi hâlinde yakın gelecekte bir davetin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.