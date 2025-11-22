Manchester United'ın 31 milyon euroluk maaş tasarrufu için göndermeyi planladığı iki yıldızdan birinin yolu Türkiye'ye düşmeye yakın

Manchester United, Casemiro ve Jadon Sancho’nun sözleşmelerinde yer alan bir yıllık uzatma opsiyonunu kullanmayarak iki yıldızla sezon sonunda yolları ayırmaya hazırlanıyor. Kulübe yakın kaynaklara göre bu karar, United’ın maaş bütçesinde yılda yaklaşık 31 milyon euro tasarruf sağlayacak.

Sir Jim Ratcliffe’in kulüp yapılanmasını yeniden şekillendirme sürecinde mali disiplini ön plana almasıyla birlikte, kadroda ciddi bir temizlik yapılması bekleniyor. United’ın son dönemde “parayı daha akıllıca harcama” stratejisine geçeceği sıkça vurgulanıyordu.

Casemiro ve Sancho’da ayrılık planı netleşiyor

Sun’ın haberine göre Manchester United, her iki oyuncunun sözleşmesinin sona ereceği sezon sonunda onları serbest bırakacak. Teorik olarak opsiyon kullanılabilir görünse de, bu durumda United’ın ekstra 31 milyon euro maaş yüküyle karşılaşacağı belirtiliyor. Ayrıca her iki futbolcu için de alıcı bulmanın oldukça güç olduğu aktarılıyor.

Casemiro, Ruben Amorim döneminde zaman zaman toparlanma belirtileri gösterse de yaşı ve fiziksel düşüşü nedeniyle uzun vadeli planlarda yer almıyor. Brezilyalı yıldız için Suudi Arabistan veya MLS gibi daha düşük tempolu liglerin kariyerini uzatma açısından ideal seçenekler olduğu düşünülüyor.

Sancho yine çıkış yolu arıyor

Jadon Sancho cephesinde ise tablo daha sıkıntılı. Old Trafford’da beklentilerin çok uzağında kalan İngiliz oyuncu, Aston Villa’daki kiralık döneminde de isteneni veremedi. Villa’nın satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor.

CaughtOffside’ın haberine göre Sancho, Türkiye’ye olası bir transfer ihtimali için görüşmeler yürütüyor. Bu nedenle sezon sonunda Avrupa dışı ya da Premier League dışındaki tekliflere daha açık olması bekleniyor.

United’da yaz temizliği kaçınılmaz

Kadrodaki maaş yapısının yeniden şekillendirilmesi, United’ın gelecek sezon üç oyuncuyu satıp üç transfer yapmayı planladığı raporlarıyla da örtüşüyor. Kulüpte yaz döneminin oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.