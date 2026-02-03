Manchester United’ın 14 ay hapis cezası alan eski yıldızı, Türk iş adamı tarafından kovuldu!

Bir dönem Manchester United forması giyen Brandon Williams’ın kariyerinde bir ayrılık daha yaşandı. 25 yaşındaki sol bek, Championship temsilcisi Hull City ile karşılıklı anlaşarak kulüpten ayrıldı.

Hull City kulübü tarafından yapılan açıklamada, Williams ile yolların dostane şekilde ayrıldığı belirtilerek, “Hull City, bek oyuncusu Brandon Williams’ın karşılıklı anlaşma sonucu kulüpten ayrıldığını doğrular. MKM Stadyumu’ndaki katkıları için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Williams, Hull City’ye geçtiğimiz Ağustos ayında katılmıştı. Ancak genç savunmacı, kulüp formasıyla yalnızca Blackburn Rovers’a karşı oynanan maçta beş dakikalık bir süre alarak sahaya çıkabildi. Kasım ayından bu yana ise maç kadrolarında yer almadı.

25 yaşındaki futbolcu, Hull City’ye transfer olmadan önce yaklaşık 20 ay resmi maç oynamamış, 14 ay boyunca ise kulüpsüz kalmıştı. Sezon öncesi denemelerde gösterdiği performans sonrası sözleşme imzalamıştı.

Saha dışı problemler kariyerine darbe vurdu

Williams’ın kariyeri saha dışı yaşanan olaylarla da sekteye uğradı.

Mayıs 2025’te, Ağustos 2023’te Cheshire’daki A34 yolunda neredeyse 160 km/s hıza ulaşarak yaptığı kazanın ardından tehlikeli araç kullanmaktan suçlu bulunan futbolcuya, iki yıl ertelenmiş 14 ay hapis cezası verildi. Ayrıca üç yıl süreyle araç kullanması yasaklandı ve 180 saat kamu hizmeti cezasına çarptırıldı.

Manchester United altyapısından yetişen Williams, A takıma Ole Gunnar Solskjaer döneminde yükselmiş ve 2019-20 sezonunda dikkat çeken bir performans sergilemişti. Ancak ilerleyen süreçte form grafiği düşen oyuncu, Norwich City ve Ipswich Town’a kiralanmıştı. United kariyerinde toplam 51 maça çıkan Williams, Haziran 2024’te sözleşmesinin sona ermesiyle kulüpten ayrıldığını duyurmuştu.

Brandon Williams, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada futbola yeniden odaklanmak istediğini vurgulayarak, “Futbol izlemek canımı yakıyor çünkü sahada olmak istiyorum. Yeniden kazanma hissini ve soyunma odası ortamını yaşamak istiyorum. Yüzde 100 odaklanabileceğim bir kulüpte yeniden çıkış yapmak istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.