Manchester United'ın 12 kulüp tarafından istenen yıldızı yeni takımı hakkındaki tercihini yaptı

Manchester United'ın genç orta saha oyuncusu Kobbie Mainoo, bu sezon Ruben Amorim yönetiminde sınırlı süre almasına rağmen, 12 kulübün ilgisine karşın ocak ayında Napoli'ye gitme kararından vazgeçmiyor.

İngiltere milli futbolcusu, yaz transfer döneminin son günlerinde ayrılmak istemiş ancak kulüp buna izin vermemişti. Yeni sezonda ise durum değişmedi. Mainoo, şimdiye kadar hiçbir lig maçında ilk 11'de başlamadı, yalnızca 183 dakika süre alabildi ve tümü yedekten oyuna girişlerle gerçekleşti.

20 yaşındaki oyuncu, Pazartesi gecesi Wolves maçının son 12 dakikasında oyuna girince deplasmandaki United taraftarlarından ciddi bir destek gördü. Ancak teknik direktör Ruben Amorim, genç yıldız konusunda baskı altında olmadığını ve kararlarını mevcut kadro yapısına göre vereceğini belirtiyor.

Napoli ilgisini sürdürüyor

İtalyan devi Napoli, Mainoo'yu Ağustos ayından beri takip ediyor. Kulübün, Manchester'da gözden düşen oyunculara yeni başlangıç fırsatı verme stratejisi biliniyor. Nitekim Scott McTominay Napoli'de büyük bir dönüşüm geçirirken, Rasmus Hojlund da düşen formunu yeniden kazanarak Juventus karşısında iki gol atmıştı.

Daily Mail'in haberine göre, en az 12 kulüp Mainoo için devrede. Chelsea ve Bayern Münih daha önce oyuncuya ciddi ilgi göstermişti. Ancak Mainoo'nun kendi önceliği hâlâ Napoli.

United ise, genç futbolcunun ayrılığına onay vermek için önce bir yedek bulmak istiyor.

Amorim: “Baskı altında değilim”

Ruben Amorim, Mainoo'nun mevki olarak Bruno Fernandes’in derin oyun kurucu rolünün doğrudan rakibi olduğunu belirtti. Ancak Fernandes, neredeyse hiç oyundan alınmadığı için genç oyuncunun forma bulması son derece zor.

Ayrıca United’ın sezonun bu bölümündeki hafif fikstür yapısı nedeniyle rotasyon şanslarının da sınırlı olduğu vurgulanıyor. Noel dönemine doğru maçlar sıklaşmasına rağmen, Mainoo’nun düzenli 11'e girmesi yine de düşük ihtimal olarak görülüyor.

United'da diğer tablo

• Joshua Zirkzee zor günler geçiriyor ancak Sesko ve Cunha’nın sakatlığı onu sahada tutuyor.

• Ayden Heaven son iki maçta ilk 11'de yer aldı.

• Tyler Fredricson ve sakatlıktan çıkan Lisandro Martinez dışında Mainoo’dan daha az süre alan oyuncu yok.

Napoli sportif direktörü Giovanni Manna, Sky Sports Italia’ya yaptığı açıklamada: “Mainoo, yaşı ve potansiyeli nedeniyle uzun süredir gündemimizde. Ancak takımımız konsolide oldu, doğru zamanı beklemeliyiz” dedi.

Mainoo’nun ocakta ayrılıp ayrılmayacağını ise büyük ölçüde Manchester United’ın kadro planlaması belirleyecek.