Manchester United ile Juventus arasında 97 milyon euroluk takas

Juventus ve Manchester United, Joshua Zirkzee ve Douglas Luiz'in takas edileceği bir anlaşma için yaz transfer döneminde görüşmelere başlayabilir.

İtalyan basınından Tuttosport gazetesinin haberine göre, iki kulüp arasındaki bu görüşmeler yaz aylarında hız kazanabilir.

Son yıllarda birçok kez transfer görüşmesi yapan Juventus ve Manchester United, bu yaz yeni bir hamleyle gündemde olabilir. Bianconeri, Ocak transfer döneminin son günlerinde Douglas Luiz için gelen teklifi reddetse de, yaz aylarında bu transferin gerçekleşme ihtimali yüksek görünüyor.

Juventus'un uzun süredir radarında olan Joshua Zirkzee, geçen yaz Bologna’dan Manchester United’a transfer olmuştu. Ancak Hollandalı forvet, yeni kulübünde beklentilerin altında kaldı. Manchester United formasıyla çıktığı 24 Premier Lig maçında sadece üç gol atan Zirkzee, FA Cup ve EFL Cup maçlarında ise toplam iki gol kaydetti. Avrupa Ligi'nde ise yedi maçta gol atamadı.

Juventus'un teknik direktörü Thiago Motta, eski öğrencisi Zirkzee'yi tekrar kadrosuna katmak istiyor. Juventus, 22 yaşındaki forveti takas yoluyla kadrosuna katmayı planlarken, Douglas Luiz'in de Manchester United'a gitmesi gündemde.

Douglas Luiz için takas senaryosu

Manchester United, orta sahasını güçlendirmek için Douglas Luiz’i kadrosuna katmak istiyor. Juventus, Ocak ayında gelen teklifi geri çevirmişti, ancak yaz transfer döneminde bir takas anlaşmasına sıcak bakabileceği belirtiliyor.

İtalyan devi, orta sahada Adrien Rabiot ve Manuel Locatelli'yi öne çıkarmayı planlarken, Douglas Luiz’in takımdaki rolü netleşmiş değil. Manchester United ise Fred’in ayrılmasının ardından orta sahadaki eksikliği doldurmak için Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmayı amaçlıyor.

İki kulüp arasında görüşmelerin yaz döneminde hız kazanması bekleniyor. Juventus ve Manchester United’ın, Zirkzee ve Luiz için takas anlaşmasına varıp varamayacağı ise önümüzdeki aylarda netleşecek.