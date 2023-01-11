Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Hollandalı santrforun geleceği konusunda belirsizlik sürüyor.

Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un transfer konusunda belirsizlikler gün geçtikçe artıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Kasımpaşa mücadelesindeki gol sevincinde taraftarlara veda eden Hollandalı yıldızı Manchester United'ın istediği biliniyor. Ancak Kartal, kritik zirve yarışında santrforunu bırakmak istemiyor.

Çarşamba günü öğle saatlerinde yaşanan gelişme ise oyuncu ile kulübün arasındaki bağların kopma noktasına geldiğini gösteriyor.

Weghorst'un salı günü antrenmana çıkmayıp salonda bireysel olarak çalışması, İngiltere'ye gitmekte kararlı olduğunu gözler önüne seriyor.

Ne söylendi?

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, bugün İstanbul’dan ayrılmayı planlayan ama yönetimden veto yiyen Wout Weghorst, ağrılarını sebep göstererek son antrenmanda yer almadı.

Beşiktaş, Weghorst ile ilgili hangi açıklamayı yapmıştı?

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Weghorst'un durumuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuzun kontratında Premier Lig'den teklif gelmesi halinde 2,5 milyon avro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği şeklinde çıkış maddesi bulunduğu iddiası hayal ürünüdür.

"Bununla beraber söz konusu oyuncunun salı günü takımdan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır.

"Wout Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ndedir. Bu konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde saygıdeğer camiamızın ve kamuoyunun bilgilendirileceği hususunu da belirtiriz."