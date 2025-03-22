Manchester United için 34 gol atan oyuncunun serveti Ronaldo'nun yedi katına ulaştı!

Louis Saha'nın 4,3 milyar sterlinlik şirketi, Cristiano Ronaldo'nun 600 milyon sterlinlik servetini gölgede bırakıyor.

Eski Manchester United forveti Louis Saha, yalnızca futbol sahasında değil, iş dünyasında da büyük başarılara imza atarak dikkat çekiyor. Cristiano Ronaldo’nun etkileyici 600 milyon sterlinlik serveti bile, Saha’nın 4,3 milyar sterlinlik net değerinin yanında sönük kalıyor.

2004-2008 yılları arasında Manchester United forması giyen ve Sir Alex Ferguson döneminde iki Premier Lig şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Saha, emekli olduktan sonra AxisStars adında bir teknoloji girişimi kurdu.

Saha, futbolu bırakıp milyarlık bir işe imza attı

Saha’nın 2013’te futbolu bırakmasının ardından kurduğu AxisStars, sporcular, sanatçılar ve iş ortaklarını dijital bir platformda bir araya getiriyor. Şirketin güncel piyasa değeri 4,3 milyar sterlin olarak hesaplanıyor.

Saha, AxisStars'ı kurarken eski pazarlamacı Kate Hamer ve teknoloji uzmanı Patrice Arnera ile birlikte çalıştı. Bugün 550'den fazla eski sporcu platformla bağlantı kurmuş durumda.

“Futboldan daha tatmin edici bir kariyerim var”

Saha, iş dünyasındaki başarılarının futbol kariyerinden daha anlamlı olduğunu ifade ediyor. The Guardian’a verdiği röportajda şu sözlerle duygularını paylaştı:

"Eğer 100 bin kişiye yardım edebilirsem, bu yaptığım en iyi şey olur."

Saha, futbolculuk döneminde edindiği deneyimleri, genç sporculara mentorluk yapmak ve onları doğru yönlendirmek için kullanıyor.

Cristiano Ronaldo ise markalaşmayla zirvede

Ronaldo da kendi alanında farklı gelir kaynaklarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Al-Nassr’dan aldığı yıllık 220 milyon sterlinin yanı sıra Nike, Binance, Whoop gibi büyük markalarla sponsorluk anlaşmaları bulunan yıldız oyuncu, CR7 markası altında otel, parfüm ve iç giyim ürünleriyle de gelir elde ediyor.

Yakın zamanda açtığı “UR Cristiano” adlı YouTube kanalı da büyük ilgi görürken, kanalın takipçi sayısı 74 milyonu geçmiş durumda.

Cristiano Ronaldo futbol sahasında kazanırken, Louis Saha iş dünyasında adeta bir imparatorluk kurmuş durumda. Her iki oyuncu da başarıya farklı alanlarda ulaştı ancak günümüzde Saha’nın serveti, onu futbol tarihinin en zengin isimlerinden biri haline getiriyor.