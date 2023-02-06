Yaz aylarında kadrosunu bir golcüyle güçlendirmek isteyen Manchester United, kaynak oluşturma çalışmalarına başladı.

Kış transfer döneminde kadrosunu Beşiktaş'tan Wout Weghorst ile güçlendiren Manchester United, yaz aylarında yeni bir santrfor takviyesi yapmak için çok sayıda oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

Erik ten Hag'ın takımının bu doğrultuda Anthony Martial, Harry Maguire ve Alex Telles'i bonservisleriyle takımdan göndermesi bekleniyor.

Manchester Evening News'te yer alan habere göre Tottenham'dan Harry Kane ve Napoli'den Victor Osimhen ile ilgilenen Manchester United, bu oyuncuların maliyetini karşılayabilmek için kaynak oluşturmaya çalışıyor.

Rashford dışında skorer yok

Bu sezon oynanan 34 maçın 20'sini sakatlığı nedeniyle kaçıran Martial ve Lisandro Martinez transferinin ardından ilk 11'deki yerini kaybeden Harry Maguire de bu doğrultuda gözden çıkarıldı.

Bu sezon 19 gol atan Marcus Rashford dışında çift haneli gol sayısına ulaşan herhangi bir oyuncusu bulunmayan Manchester United, Martial'den altı, Antony'den beş ve Jadon Sancho'dan üç gollük katkı almıştı.

Takımdan ayrılan Portekizli efsane Cristiano Ronaldo ise Dünya Kupası öncesinde Kırmızı Şeytanlar adına üç kez gol sevinci yaşamıştı.

