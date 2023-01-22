Manchester United, genç yıldız adayına kulüp tarihindeki en uzun sözleşmeyi teklif etmeye hazır.

NE OLDU? The Mirror, United'ın kanat oyuncusu Garnacho'ya sekiz yıl sürecek bir sözleşmeye imza attırmak istediğini bildirdi. Genç futbolcunun mevcut kontratının bitmesine 18 ay kaldı ve Kırmızı Şeytanlar, Garnacho'nun kontratını tamamen bitirmesini engellemeye kararlı.

DAHA BÜYÜK RESİM: Ancak 18 yaşındaki oyuncunun menajeri, böylesine uzun vadeli bir anlaşmayı kabul etme konusunda isteksiz. Garnacho'nun temsilcisi bunun yerine dört yıllık bir kontrat için bastırıyor. Ayrıca oyuncunun ücret talepleri de görüşmeleri aksatıyor.

VE DAHA FAZLASI: Bu sezon sekiz Premier Lig maçına çıkan Arjantinli genç yıldız, performansıyla birçok üst düzey takımın dikkatini çekti. Listede Real Madrid ve oyuncunun eski takımı Atletico Madrid de bulunuyor.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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UNITED'I NE BEKLİYOR? Garnacho, takımının pazar günü Premier Lig lideri Arsenal ile oynayacağı karşılaşmada süre almayı olmayı umacak.