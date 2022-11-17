Manchester United futbolcuları, Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası bitmeden gönderilmesini istiyor

Daily Mail, United futbolcularının Cristiano Ronaldo ile köprüleri tamamen yıktığını bildiriyor.

Ronaldo'nun röportajı çarşamba gecesi yayınlandı

Röportajda United'a ateş püskürdü

Takım, iddiaya göre onu kulüpten göndermek istiyor

NELER OLUYOR? The Daily Mail'e göre United takımının oyuncuları, Portekiz için Dünya Kupası'nda yer alan Ronaldo'nun, turnuva bitmeden gönderilmesinin en iyi seçenek olacağını düşünüyor. Özellikle genç oyuncuların kendi 37 yaşındaki futbolcu tarafından hayal kırıklığına uğradığı düşünülüyor.

THE BIGGER PICTURE: Haber, Ronaldo'nun TalkTV'de Piers Morgan ile yaptığı röportajın ilk bölümünün çarşamba gecesi yayınlanmasından sonra geldi. Ronaldo, hem geçmişte hem de günümüzde United ile ilişkili birçok insana dair sert görüşlerini aktardı. Portekizli yıldız hem eski hocası Ralf Rangnick'e hem de mevcut menajer Erik ten Hag'ı ciddi sözlerle eleştirdi.

VE DAHA FAZLASI: Ronaldo'nun sözlerinin, United soyunma odasındaki sonuçlarını gizlemek zor. Raphael Varane, tartışmalı röportajın takım arkadaşları üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu kabul etti ve Bruno Fernandes, pazartesi günü Portekiz için millî takımda bir araya geldiklerinde Ronaldo'yu biraz düşmanca karşıladı.

HİKÂYEİNİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

Rangnick, Ronaldo'nun saldırısına uğradı...

And current head coach Ten Hag couldn't escape criticism either...

Even United's younger players were berated.

RONALDO'YU NE BEKLİYOR? Şu anda Portekiz Millî Takımı ile Dünya Kupası'na hazırlanan Ronaldo'nun Manchester United'daki geleceğinin ne olacağı merakla bekleniyor. CR7, bu konuyu bir kenara itip Portekiz ile sürpriz şekilde kupayı kaldırmaya çalışacak.