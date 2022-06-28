İngiliz oyuncu, Alman menajerin bazı konularda çok fazla konuşmasından yakınıyor.

Andros Townsend, Premier Lig 2022-23 sezonunda beş oyuncu değişikliğine izin vermeye hazırlanırken Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp'u yıllardır ağlamakla suçladı.

2019-20 sezonunda, ilk kez koronavirüs nedeniyle uygulanan aranın ardından getirilen değişiklikleri kalıcı olarak uygulamak için ilgili makamlara baskı yapıldı.

Klopp, bu konuda sesini yükseltti ve Premier Lig'in Avrupa'daki diğer liglerle rekabet edebilmesi için bunun gerekli olduğunu ifade etti.

Ve Townsend, Alman menajerin uyguladığı baskının karşılığını aldığına şaşırmıyor.

Liverpool patronu Klopp çok mu ağlıyor?

2021 yazından bu yana Liverpool'un ezeli rakibi olan Everton'da oynayan Townsend, talkSPORT'a şunları söyledi:

"Jurgen Klopp'un bazı şeylerin bir yolunu bulmasını seviyorum.

"O yıllardır ağlıyor. Geri itiyorlar, ama o tekrar konuşuyor. Böylece ona beş oyuncu değişikliği hakkını tekrar verdiler.

"Muhtemelen, başka liglerde hala 3 oyuncu değişikliği olarak kullanılacak, ancak biz kimiz ki onunla tartışacağız?

"Bence en büyük maçlarda Liverpool ve City, bir ya da iki yedek kullanıyorlar. Üç yedeğin tamamını kullanmazlar.

"Crystal Palace veya Brentford'a karşı takımların kilidini açamayacakları maçlarda, topun arkasında 11 kişi duruyor. Biz, oyunu değiştirebilecek taze, dünya çapında beş oyuncu getirebilir miyiz?

"Bu gerçekten fazlasıyla adaletsiz hale geliyor.”

Townsend şunları ekledi: “Bunun, ligimizi daha az rekabetçi hale getirdiğini düşünmüyorum. Hala dünyanın en rekabetçi ligi olacak. Sadece üst taraflara ekstra bir avantaj sağladığını düşünüyorum.

"Umarım benim takımım, kurmak istediğimiz kadroda avantaj sağlayacak takımlardan biridir.

"Ve kişisel düzeyde bir ACL kazasından geri dönersek, muhtemelen beş yedek bana uyacaktır. Ama genel olarak, dünya çapında 30 uluslararası oyuncuya sahip olan Jurgen Klopp'unuza ve Pep Guardiola'ınıza uygun olduğunu düşünüyorum."

Klopp'un çok fazla gücü var mı?

En büyük kulüplerden sorumlu olanlar her zaman en yüksek sesle bağıracaklar, ancak Townsend, kendi takımları dışındaki konularda bile onlara çok fazla söz hakkı verildiğine inanıyor.

Klopp'un ne kadar güce sahip olduğu sorulan 30 yaşındaki forvet, "Açıkçası çok fazla.

“Sanırım geçen sezonu ve hatta önceki sezonu gördük. Beş oyuncu değişikliği hakları var ve kulübeleri bu konuda oldukça zengin.

"Bence geçen sezon yine program hakkında sürekli sızlandı. Bu yüzden, Premier Lig'de daha önce hiç görmediğim bir şekilde cumartesi gecesi maça çıktılar.

"Açıkçası tüm bu ağlamalardan sonra yetkililere istediğini vermeleri için baskı yapıyor ve istediğini birçok kez elde etti."

Daha fazlası için:

La Liga ekibi Girona, yaptığı sponsorluk anlaşması sonrasında köpeklerin maçlara girmesine izin verecek