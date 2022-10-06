Güney Koreli oyuncu, Kırmızı Şeytanlar'ın radarında.

Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim Min-jae, Napoli'deki iyi performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Güney Koreli oyuncu, şimdiden Manchester United'ın radarına girmiş durumda.

Takım savunmasında sorun yaşayan Kırmızı Şeytanlar, Fenerbahçe'nin eski stoperine teklif yapacak.

Ne söylendi?

Daily Mail'de yer alan habere göre Manchester United, Kim Min-Jae'nin bonservisini almak için 50 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Premier Lig devi, bu transferi 2023'te ocak veya yaz transfer döneminde gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Kim Min-jae'nin Fenerbahçe kariyeri

2021 yazında Çin Süper Lig ekibi Beijing Guoan'dan 3 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan 25 yaşındaki stoper, Türkiye'de piyasa değerini altıya katlamayı başardı.

Sarı-lacivertli forma ile 40 maça çıkan ve savunmasıyla herkesi etkileyen Güney Koreli futbolcu, 2022 yaz transfer döneminde yaklaşık 18 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Napoli'ye transfer oldu.

Kim Min-jae, Napoli'de de kısa sürede iyi performansıyla dikkat çekti.