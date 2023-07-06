Serbest kalan De Gea ile henüz yeniden anlaşma yapmayan Manchester United'ın Altay Bayındır ile ilgilendiği iddia edildi.

Arda Güler’i Real Madrid’e gönderen Fenerbahçe’de transfer konusunda sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Wilfried Zaha’dan haber bekleyen sarı-lacivertli kulüpte gözler bir yandan da kaleci Altay Bayındır’da.

Tecrübeli kaleci ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

İddialar neler?

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Altay'ı La Liga ve İngiltere Premier Lig'den iki kulüp istiyor. Millî eldivenin transferi için söz konusu kulüpler, Fenerbahçe ile görüşmelere başladı.

Bir diğer iddia ise A Spor'dan geldi. Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul, Manchester United'ın Altay ile ilgilendiğini bildirdi.

Tecrübeli kalecinin 5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin olduğu da gelen bilgiler arasında.

Altay Bayındır'ı ne bekliyor?

Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Altay'ın, takımdan ayrılmayı düşündüğü ve kulübün de buna sıcak baktığı bildiriliyor.

Ancak United, sözleşmesi sona eren De Gea ile hâlâ görüşme halinde. İspanyol eldiven ile yeniden anlaşma sağlanamadığı takdirde Premier Lig devinin, Inter kalecisi Andre Onana'yı transfer etmek istediği biliniyor.