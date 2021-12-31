Futbolcu soygunlarının son kurbanı Manchester City'den Joao Cancelo

İngiltere'de evi soyulan ve saldırıya uğrayan futbolcular kervanına Manchester City'nin Portekizli savunma oyuncusu Joao Cancelo da eklendi.

Korkak olarak nitelendirdiği dört kişinin saldırısına uğradığını belirten başarılı sağ bek, saldırganların kendisine fiziksel zarar vererek, evdeki mücevherlerle birlikte kaçtığını açıkladı.

Man City's Joao Cancelo was mugged, but thankfully him and his family are okay 🙏



(📸: IG/jpcancelo) pic.twitter.com/LVZeKysFqS — GOAL (@goal) December 30, 2021

Cancelo ne söyledi?

Instagram'da sağ gözü morarmış şekilde ve kaşının üstünde bir çizikle açıklama yapan Cancelo, suçluluarın ailesine zarar vermeye çalıştığını ve bu duruma karşılık verdiğini söyledi.

"Maalesef bugün beni inciten ve aileme zarar vermeye çalışan dört korkak tarafından saldırıya uğradım.

"Direnç gösterdiğiniz zaman sonucu böyle oluyor. Bütün mücevherlerimizi alıp beni bu şekilde bıraktılar.

"Benim için en önemli şey ailem ve neyse ki hepsi iyi. Hayatım boyunca birçok engefli aştım. Her zamanki gibi sağlam ve güçlü duracağım."

Avrupa'da çok yaygın

Geçtiğimiz günlerde Manchester City'nin bir diğer eski savunma oyuncusu Nicolas Otamendi de Portekiz'deki evinde saldırıya uğramıştı. Avrupa çapında oldukça yaygın olan futbolcu evi soygunlarının kurbanları arasında PSG'nin genç oyuncusu Kheira Hamraoui de yer almıştı. Bu yıl bu konuda meydana gelen en büyük olay ise PSV'nin golcüsü Eran Zahavi'nin evinin İsrailli golcü maçtayken soyulmasıydı. Oyuncunun eşi ve çocuklarının ağızları tıkanıp, bağlanarak etkisiz hale getirilmiş ve iki soyguncu evi soymuştu. PSG'nin yıldızı Angel Di Maria da geçen sezon kendisi maçtayken evi soyulanlar arasında yer almıştı.

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