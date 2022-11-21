Manchester United efsanesi Wayne Rooney'den Cristiano Ronaldo'yu kızdıracak bir yorum daha
- Rooney ve Ronaldo son zamanlarda söz düellosunda
- Eski İngiliz forvet, Ronaldo'yu satacağını söyledi
- Oynaması için Messi'yi, yedek kulübesinde olması için ise Kane'i seçti
NE OLDU? DC United Teknik Direktörü Wayne Rooney'den şu anki Dünya Kupası için üç oyuncu arasında tercih yapması istendi. "Oynat, yedek bırak ve sat" konseptindeki soruyu yanıtlayan İngiliz, eski takım arkadaşını satmayı tercih etti.
JioCinema'da konuşan Rooney, şunları söyledi: "Bu zor bir şey... Messi'yi başlatmam gerekir, Kane'i yedek bırakırım ve Ronaldo'yu satarım. Zaten Kulübü için oynamıyor" dedi.
A tough choice awaits @WayneRooney 😅— JioCinema (@JioCinema) November 20, 2022
Who does he START, BENCH & DROP? 🤷♂️#FIFAWorldCupQatar2022 #WorldsGreatestShow #FIFAWorldCup #FIFAWConJioCinema #FIFAWConSports18 pic.twitter.com/YTQHDPbH2P
DAHA BÜYÜK RESİM: Rooney ve Ronaldo son zamanlarda bir kelime savaşındalar. Rooney, eski takım arkadaşını bu sezonki davranışından dolayı eleştirdi ve bunu "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Ronaldo, Rooney'den "daha iyi göründüğünü" söyleyerek karşılık verdi.
RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Beş Ballon d'Or sahibi, menajeri Erik ten Hag'ı eleştirdiği ve kulüp tarafından "ihanete uğradığını" hissettiğini söylediği çarpıcı röportajın ardından muhtemelen United'da bir daha forma giyemeyecek.
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