Manchester United efsanesi Wayne Rooney'den Cristiano Ronaldo'yu kızdıracak bir yorum daha

NE OLDU? DC United Teknik Direktörü Wayne Rooney'den şu anki Dünya Kupası için üç oyuncu arasında tercih yapması istendi. "Oynat, yedek bırak ve sat" konseptindeki soruyu yanıtlayan İngiliz, eski takım arkadaşını satmayı tercih etti.

JioCinema'da konuşan Rooney, şunları söyledi: "Bu zor bir şey... Messi'yi başlatmam gerekir, Kane'i yedek bırakırım ve Ronaldo'yu satarım. Zaten Kulübü için oynamıyor" dedi.

