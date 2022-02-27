Kylian Mbappe, PSG kariyerinde 156 gole ulaşarak Zlatan Ibrahimovic ile gol sayısını eşitledi
Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'in tüm zamanların en skorer oyuncular sıralamasında Zlatan Ibrahimovic'in yanında yer aldı.
Mbappe, Monaco'dan PSG'ye katıldı ve kısa sürede Parc des Princes'in favorisi oldu.
Yıldız oyuncunun sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor ve geleceği konusunda hala şüpheler var.
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PSG, Cumartesi günü Saint-Etienne karşısında bu sezon sıklıkla olduğu gibi geriye düştü ancak maçın sonunda kazanmasını bildi.
Geri dönüşlerin uzmanı
Denis Bouanga, Mbappe'nin yarıya girerken maçı eşitleyen golünden 16 dakika önce konuk ekibi öne geçirdi.
PSG'nin galibiyetini tamamlayan golleri yine Mbappe ile geldi. Fransız süperstar karşılaşmayı 2 gol 1 asistle bitirdi.
Bu gollerle blrlikte Mbappe, tüm müsabakalarda PSG'de 156 gole ulaştı ve kulüp tarihinin en üretken ikinci golcüsü olarak kayda geçti. (Ibrahimovic ile eşit)
Sadece Manchester United'a gitmeden önce 200 gole ulaşan Edinson Cavani, 23 yaşındaki Dünya Kupası galibinin önünde bulunuyor.
Cumartesi günkü maç ayrıca PSG'nin bu Ligue 1 sezonunda kazanmak için geri döndüğü altıncı maç oldu.
"İnanılmaz, muhteşem"
PSG patronu Mauricio Pochettino, maçtan sonra Mbappe'den övgüyle söz etti ve gazetecilere şunları söyledi: "Mbappe'yi tarif etmek kolay değil, o inanılmaz, muhteşem. İnanılmaz bir oyuncu.
"Maçı çok iyi bitirdiğimiz için çok mutluyum. Oyunu istediğimiz gibi bitirdik. Leo (Messi) ve Ney de bizim için önemliydi."