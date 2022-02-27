Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi pazartesi günü konuk edecek.

Karşılaşma öncesinde Kasımpaşa teknik direktörü Sami Uğurlu, gündemi ve Fenerbahçe maçını Hürriyet'e değerlendirdi.

Sami Uğurlu'nun göreve gelmesinden beri iyi bir çıkış yakalayan Kasımpaşa, bu süreçte 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Genç teknik direktör, form durumlarını değerlendirdi.

“Ben göreve geldikten sonra 5 maç üst üste galip geldik, 3 beraberlik sadece 1 yenilgi aldık. O yenilgimiz de da özellikle ikinci 45 dakikada çok iyi oynadığımız Trabzon deplasmanındaydı. 9 maçta 20 gol attık.

"Hepsinde oyunun momentumu büyük oranda elinde bulunduran bir Kasımpaşa vardı. Biz ligin en iyi hücum futbolunu oynayan takımlarından biriyiz, Fenerbahçe için de sürpriz planım var. Kasımpaşa’nın galibiyeti kesinlikle sürpriz olmaz. Biz kendimizi her maçın favorisi olarak görüyoruz.”

"Arda Güler için çok mutluyum"

Uğur, Fenerbahçe'de son dönemin gözde ismi genç futbolcu Arda Güler'i de değerlendirdi.

Arda Güler çok iyi çok yetenekli bir oyuncu, kendine inancı yüksek, özgüveni sağlam bir oyuncu. Süre aldıkça üzerine koya koya çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum.

"Genç oyuncuyu oynatmak ona son 3-5 dakikada sahaya sürmek değildir. Arda oynadığı futbolla sanki 50’nci maçını oynuyor gibi bir rahatlıkla oynuyor. Ben çok mutlu oldum."

"Emre Belözoğlu, yeni Fatih Terim olabilir"

43 yaşındaki teknik direktör, geçen sezonu Fenerbahçe tamamlayan ve bu sezon Başakşehir ile iyi bir performans gösteren Emre Belözoğlu hakkında da iddialı konuştu.

"Kesinlikle yeni Fatih Terim olabilir. Futbol oynadığında belki çok insan onu agresif buldu öyle tanıdı ama teknik direktörlük hayatında daha olgun, daha doğru hareket eden, doğru işler yapan kaliteli bir teknik adam olduğunu düşünüyorum.

Kendisini çok daha fazla geliştirebileceğini her gün üzerine koyacağını net olarak ortaya koyuyor.”

"Ligdeki kalite farkı azaldı"

Kasımpaşa'nın teknik direktörü, ligin durumu ve son dönemde gençleşen teknik direktör profili hakkında da yorumlarda bulundu.

"“Emre Belözoğlu, Önder Karaveli, Ömer Erdoğan, İlhan palut. Volkan Demirel, Farioli, El maestro, Montella gibi genç ve yeni isimler lige ağırlığını koydu. Genç teknik adamlara inanıp güvenip, görev verenler karşılığını aldı. Ligin seyir zevki düşmedi. Kalite farkları azaldı.

Herkes herkesi yenebiliyor. Göztepe-Galtaaray, Trabzon-Kasımpaşa, Trabzon-Kayseri maçları çok zevkliydi. Reytingi yüksek takımlar altta kaldı. Trabzon arayı çok açtı diye öyle görülüyor."

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